Вышел релизный трейлер VR-хоррора Alien: Rogue Incursion

Разработчики выпустили релизный трейлер Alien: Rogue Incursion, одиночного сюжетного VR-хоррора во вселенной «Чужого».
Главной героиней станет Зула Хендрикс. Игроков ждёт напряжённое выживание против умных ксеноморфов, которые используют окружение, чтобы застать жертву врасплох. Конфликтов с монстрами можно избежать, если двигаться осторожно и не шуметь, иначе существа сбегутся со всего корабля.
Игра выйдет 19 декабря для PSVR 2 и SteamVR, а 13 февраля — на Quest 3.
Нехорошая тенденция сделать все подешевле у последних игр по чужим.
Из последнего была тактика и ооооочччччееенннньььь годная.
Чужие против сильной и независимой.
Press F чужим.
пора сдувать пыль с окулиста
Я думал как обычно народ будет ныть,что нет vr шлемов. Хотел написать,что квест 2 сейчас 20к стоит на вторичке.
Жаль, что VR и на плойке... // Алексей Евреинов
Она и на квест и на комп тоже
ждем!