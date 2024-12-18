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Alien: Rogue Incursion 19.12.2024
Экшен, Ужасы, От первого лица, Виртуальная реальность
6.7 58 оценок

Вышел релизный трейлер VR-хоррора Alien: Rogue Incursion

butcher69
Новости

Разработчики выпустили релизный трейлер Alien: Rogue Incursion, одиночного сюжетного VR-хоррора во вселенной «Чужого».

Главной героиней станет Зула Хендрикс. Игроков ждёт напряжённое выживание против умных ксеноморфов, которые используют окружение, чтобы застать жертву врасплох. Конфликтов с монстрами можно избежать, если двигаться осторожно и не шуметь, иначе существа сбегутся со всего корабля.

Игра выйдет 19 декабря для PSVR 2 и SteamVR, а 13 февраля — на Quest 3.

27
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
G-1

Нехорошая тенденция сделать все подешевле у последних игр по чужим.

2
Дмитрий Варавин

Из последнего была тактика и ооооочччччееенннньььь годная.

2
MrDork

Чужие против сильной и независимой.

Press F чужим.

0
Дмитрий Дементье

пора сдувать пыль с окулиста

-1
Видеограф Сочи

Я думал как обычно народ будет ныть,что нет vr шлемов. Хотел написать,что квест 2 сейчас 20к стоит на вторичке.

-1
Пользователь ВКонтакте

Жаль, что VR и на плойке... // Алексей Евреинов

-2
GomerSimpson777

Она и на квест и на комп тоже

0
simiola

ждем!

-4