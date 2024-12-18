Вышел релизный трейлер VR-хоррора Alien: Rogue Incursion

Разработчики выпустили релизный трейлер Alien: Rogue Incursion, одиночного сюжетного VR-хоррора во вселенной «Чужого».

Главной героиней станет Зула Хендрикс. Игроков ждёт напряжённое выживание против умных ксеноморфов, которые используют окружение, чтобы застать жертву врасплох. Конфликтов с монстрами можно избежать, если двигаться осторожно и не шуметь, иначе существа сбегутся со всего корабля.

Игра выйдет 19 декабря для PSVR 2 и SteamVR, а 13 февраля — на Quest 3.