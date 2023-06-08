Раскрыты официальные системные требования к ПК Aliens Dark Descent

Aliens: Dark Descent — грядущая тактическая стратегическая игра, основанная на отрядах, от Tindalos Interactive и Focus Entertainment. Наконец-то у игры появилась дата выпуска — 20 июня 2023 года, и теперь у нас есть больше технических подробностей о версии для ПК, официально предоставленных разработчиками. Вот системные требования Aliens Dark Descent.
Системные требования Aliens Dark Descent
Минимальные (30 к/с, 1920x1080, низкие настройки)
- Процессор: AMD FX-6300 или Intel Core i3-6100;
- Оперативная память: 8 Гб;
- Видеокарта: AMD Radeon R9 380 или NVIDIA GeForce GTX 960 с 3 Гб памяти;
- DirectX: Версия 12;
- 60 ГБ свободного места.
Рекомендованные (60 к/с, 1920x1080, эпические настройки)
- Процессор: AMD Ryzen 7 1800X или Intel Core i7-9700K;
- Оперативная память: 16 Гб;
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT или NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 Гб памяти;
- DirectX: Версия 12;
- 60 ГБ свободного места (рекомендуется SSD).
Разработчики также разделили целевое разрешение и частоту кадров с этими требованиями, что всегда является плюсом. Если вы хотите играть в игру с разрешением 1080p и хотите 60 кадров в секунду с предустановкой Epic, вам понадобится что-то вроде RTX 2060 с 6 ГБ видеопамяти в паре с Ryzen 7 1800X.
Это не очень требовательная игра, но если вы хотите играть на более низких настройках со скоростью 30 кадров в секунду, вы можете обойтись довольно старой GTX 960 всего с 3 ГБ видеопамяти. Для установки игры вам потребуется всего 60 ГБ, и, как и во многих современных играх для ПК, рекомендуется 16 ГБ ОЗУ. SSD также рекомендуется, если вы хотите играть на более высоких настройках.
Игра выйдет на ПК, Xbox One, Xbox Series S|X, PS4 и PS5 20 июня 2023 года.