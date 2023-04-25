В Аллоды Онлайн объединяют подписочные сервера

Друзья! Расскажем вам подробности об объединении подписочных серверов. Сервер «Звёздная Тропа» будет объединён со «Звездой Удачи».
Это отличная возможность обзавестись новыми друзьями, найти себе гильдию по душе и повоевать с другими искателями приключений. После объединения станет проще найти соратников при сборе группы, сражения начнут проходить чаще, а бои на Доминионе станут ещё более интересными!
Подробности объединения
Общее
- Объединённый сервер унаследует название «Звезда Удачи» от наиболее населённого из объединяемых.
- Текущие владельцы парковочных мест в Астральной академии получат компенсацию, а сами места освободятся. Временно отключены аукционы парковочных мест в Астральной академии на объединяемых серверах, об их включении мы сообщим отдельно.
Доминион
- Объединение не затронет рейтинги Доминиона и количество получаемого Реальгара для гильдий обоих серверов.
Смена класса
- После объединения на аукционе будет два комплекта душ. Ставки на них сохранятся.
Правила переименования кораблей
- При конфликте имён кораблей каждый получит пометку на переименование.
Правила переименования гильдий
- При конфликте имён гильдия с меньшим авторитетом получит имя в формате: «Старое имя гильдии» «Четырехзначное число». Глава гильдии сможет бесплатно переименовать свое братство в интерфейсе управления гильдией.
Правила переименования персонажей
- В случае, если оба заходили в игру за последние 90 дней, персонажу с меньшим рейтингом экипировки необходимо и доступно бесплатное переименование. В случае равенства рейтинга имя сохранится за персонажем, созданным раньше.
- В случае, если только один из персонажей заходил в игру за последние 90 дней, неактивному персонажу при входе в игру необходимо и доступно бесплатное переименование.
- В случае, если ни один из персонажей не заходил в игру за последние 90 дней, при следующем входе в игру обоим необходимо и доступно бесплатное переименование.
Объединение начнётся одновременно с установкой обновления 14.1 «Зов Преданий», о его окончании будет объявлено дополнительно.