Новый геймплейный трейлер Code Violet демонстрирует разнообразие противников и сексуальных нарядов

Компания TeamKill Media выпустила новый геймплейный трейлер к своему ожидаемому экшен-хоррору от третьего лица Code Violet. Ролик демонстрирует мрачные атмосферные локации, динамичные сцены геймплея и разнообразные угрозы, с которыми предстоит столкнуться игрокам.

Как заметили игроки, в новом видео игра довольно неплохо продвинулась в плане анимаций, что указывает на то, что команда потратила перенос с пользой. Помимо динозавров и мутантов, с которыми предстоит сражаться главной героине, видео демонстрирует еще большее количество сексуальных нарядов, которые она будет носить во время своих приключений.



Боевая система предлагает как ближний, так и дистанционный стиль, а технология адаптивных триггеров и тактильная отдача контроллера DualSense усиливают ощущение воздействия. Игра также будет поддерживать 3D-аудио и трассировку лучей с динамическим освещением и тенями.

Действие игры разворачивается в XXV веке после глобальной катастрофы на Земле. Человечество, колонизировавшее планету Trappist 1-E, столкнулось с угрозой вымирания из-за эпидемии бесплодия. Колония Айон прибегает к путешествиям во времени, чтобы похищать женщин из прошлого и использовать их как суррогатных матерей в попытке спасти род. Главная героиня, Вайолет Синклер, приходит в себя в загадочном биоинженерном комплексе, где ей предстоит выживать среди враждебной среды, динозавров и других мутировавших существ. Ключевыми элементами геймплея станут скрытность, управление скудными ресурсами и инвентарем с ограниченным количеством ячеек, что заставит игроков тщательно обдумывать приоритетность каждого предмета.

Релиз Code Violet состоится 10 января 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5. Стандартное издание будет стоить $49.99. Предзаказавшие игру смогут начать играть на день раньше.