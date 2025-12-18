ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Code Violet 10.01.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
4.5 84 оценки

Новый геймплейный трейлер Code Violet демонстрирует разнообразие противников и сексуальных нарядов

2BLaraSex 2BLaraSex

Компания TeamKill Media выпустила новый геймплейный трейлер к своему ожидаемому экшен-хоррору от третьего лица Code Violet. Ролик демонстрирует мрачные атмосферные локации, динамичные сцены геймплея и разнообразные угрозы, с которыми предстоит столкнуться игрокам.

Как заметили игроки, в новом видео игра довольно неплохо продвинулась в плане анимаций, что указывает на то, что команда потратила перенос с пользой. Помимо динозавров и мутантов, с которыми предстоит сражаться главной героине, видео демонстрирует еще большее количество сексуальных нарядов, которые она будет носить во время своих приключений.

Боевая система предлагает как ближний, так и дистанционный стиль, а технология адаптивных триггеров и тактильная отдача контроллера DualSense усиливают ощущение воздействия. Игра также будет поддерживать 3D-аудио и трассировку лучей с динамическим освещением и тенями.

Действие игры разворачивается в XXV веке после глобальной катастрофы на Земле. Человечество, колонизировавшее планету Trappist 1-E, столкнулось с угрозой вымирания из-за эпидемии бесплодия. Колония Айон прибегает к путешествиям во времени, чтобы похищать женщин из прошлого и использовать их как суррогатных матерей в попытке спасти род. Главная героиня, Вайолет Синклер, приходит в себя в загадочном биоинженерном комплексе, где ей предстоит выживать среди враждебной среды, динозавров и других мутировавших существ. Ключевыми элементами геймплея станут скрытность, управление скудными ресурсами и инвентарем с ограниченным количеством ячеек, что заставит игроков тщательно обдумывать приоритетность каждого предмета.

Релиз Code Violet состоится 10 января 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5. Стандартное издание будет стоить $49.99. Предзаказавшие игру смогут начать играть на день раньше.

8
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
askazanov

Мда .. Игра без каких-либо либо логики вообще. Акцент на пятую точку, а в остальном как мужик двигается... Хотя бы получше бы над персонажем поработали.

3
UnwaveringGlenn

Разрабам этой игры следует увеличить девушке жопу, бёдра и грудь, а так же добавить в игру Латексные наряды чтобы подчеркнуть её привлекательность, а вообще было бы замечательно если бы в игра был бы полноценный редактор женского персонажа, чтобы каждый геймер смог настроить персонажа под себя ибо нам Мужчинам очень не хватает женственных женских персонажей в играх.

3
PoetAnderson

Звучит так, как будто бы женщина написала)

Gords

Динокризис который мы заслужили.

3
Etteri

Сюжет, конечно, полный мрак.

Может хоть геймплей будет весёлый.

3
Иваныч из Тулы

Красивая женщина с прекрасными формами.

1
нитгитлистер

ну ладно)) плойщики тоже люди в конце концов, пусть тоже немного порадуются)) а то их уже жалко немного. всё стерильное вылизанное беззубое и пресное

1