Перезагрузка хоррора Alone in the Dark отложена до 20 марта 2024 года

Издатель THQ Nordic и разработчик Pieces Interactive перенесли релиз Alone in the Dark с ранее запланированной даты 16 января 2024 года на 20 марта. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam и GOG.
Вот полная информация о задержке от THQ Nordic:
Год подходит к концу, и наступили рождественские праздники. Однако до сегодняшнего дня Pieces Interactive, команде, разрабатывающей нашу грядущую игру в жанре survival horror, Alone in the Dark, так не казалось. С учетом того, что изначально планировалось выпустить игру в январе 2024 года, рождественский сезон для них был бы наполнен стрессом и чем угодно, но только не весельем. Поэтому THQ Nordic и Pieces Interactive решили назначить новую дату выхода Alone in the Dark: 20 марта 2024 года. Благополучие команды - главный приоритет, и обе компании хотят избежать возможных заминок в рождественские праздники. Кроме того, THQ Nordic и Pieces Interactive хотят убедиться, что игра не только оправдает, но и превзойдет ожидания сообщества, особенно с учетом выдающейся игры голливудских звезд Дэвида и Джоди в качестве главных героев. Мы понимаем, что многие с нетерпением ждут релиза, но ваше терпение будет вознаграждено. Мы будем рады напугать вас до смерти 20 марта 2024 года!
Правильно сделали. Лучше перенести, чем выпустить недоделку, как сейчас все делают.
Если бы это было для улучшений игры, то да, но причины то другие в октябре перенесли конкуренции не хотели, тут напрямую говорят причина переноса - "Повеселиться хотим на праздники, а не игру выпускать"., не понятно почему до апреля почти веселиться только.
ну как обычно
Хотим как лучше, но у этих всё как всегда, ленивые тараканы, хоть бы что-то в срок и без багов..
Ух ленивые скоты! Не хотят по быстрее выпустить продукт , что бы можно было его по быстрее бесплатно скачать. Аж трясёт!
В таких случаях всегда вспоминаю цитату Сократа - "Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет оправдания" Первый раз, когда на январь перенесли цитирую - "Авторы игры не скрывают — её отложили из-за слишком насыщенного октября", то есть она уже была готова. Теперь эту причину из пальца высосали. Молодцы.
От уроды
Это к лучшему. Возможно исправят все баги.