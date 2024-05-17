Демоверсия сверхбыстрого изометрического шутера Kill Knight станет доступна в конце мая

В этом мрачном экшен-шутере с изометрической перспективой вам предстоит примерить на себя роль павшего рыцаря, несправедливо преданного и низвергнутого в бездонные глубины Ада. Получив клеймо «Рыцарь Бездны», вы обретаете единственную цель — уничтожить последнего ангела и обуздать своего внутреннего демона.

Вооружившись разрушительным арсеналом, вы будете прорываться сквозь полчища кошмарных созданий, населяющих потусторонний мир. Каждая битва станет проверкой вашего мастерства и способности адаптироваться к меняющимся условиям. Вы должны использовать слабости врагов, устраивать жестокие расправы и грамотно распоряжаться ресурсами, чтобы переломить ход сражения в свою пользу. В решающие моменты не бойтесь выплеснуть свой гнев, превращая его в мощное оружие против сил зла.

Путь не будет лёгким. Нужно приложить все свои усилия, чтобы выдержать натиск полчищ демонических тварей и пройти через череду суровых испытаний. Однако каждая победа принесёт вам новое снаряжение, позволяющее развить свой уникальный стиль игры.

Решитесь ли вы начать это опасное нисхождение в глубины Ада? Хватит ли вам духу встретиться лицом к лицу с ужасами потустороннего мира и совершить свою месть? Если да — то приготовьтесь к беспощадной расправе над врагами и триумфальному восхождению из бездны.