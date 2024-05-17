Демоверсия сверхбыстрого изометрического шутера Kill Knight станет доступна в конце мая

Компания Playside объявила, что Kill Knight, предстоящий сверхбыстрый аркадный изометрический шутер, примет участие в Steam Next Fest с 10 по 17 июня. Игроки смогут начать играть до начала Next Fest, поскольку демо-версия будет доступна 30 мая.
Kill Knight предлагает вам роль опозоренного воина. Преданный и изгнанный в глубины Бездны, ваш реанимированный труп становится оружием. Вы движимы жаждой мести. Ваша единственная цель: убить последнего ангела.
Используйте слабости врага, устраивайте жестокие казни и тактически управляйте ресурсами. Исследуйте глубины жуткой Бездны, кошмарного мира, наполненного атмосферой и опасностями. Это смертельный танец, когда вы путешествуете по Бездне и бросаете вызов друзьям и врагам в глобальных таблицах лидеров.
Игроки, опробовавшие демо-версию 30 мая и на протяжении всего фестиваля Steam Next Fest, будут сражаться на первом уровне бездны — Солитьюде. По мере того, как игроки опустошают Солитьюд, они смогут улучшать и экспериментировать с арсеналом Рыцаря, поднимаясь в мировых таблицах лидеров.