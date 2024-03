Авторы ремейка Alone in the Dark показали жуткие и атмосферные концепты игры

Обновленной и переосмысленной версии культового хоррора Alone in the Dark пришлось пройти долгий путь к дате релиза, в марте 2024 года. Фанаты несколько раз разочаровывались из-за задержек и переносов, а разработчикам приходилось преодолевать множество трудностей. Тем не менее, до выхода игры остается всего неделя, и сегодня разработчики из студии Pieces Interactive могут поделиться некоторыми закулисными деталями производства, а также показать нам ранее неопубликованные концепт-арты проекта.

Как сообщается, производство ремейка Alone in the Dark началось еще в 2019 году, а его активная фаза попала на пандемию коронавируса в 2020 году, что сильно усложнило весь процесс. Из-за этого команда разработчиков и художники не смогли отправиться в Луизиану, где должны разворачиваться действия игры, для запечатления реалистичных мест. Поэтому им пришлось в основном полагаться на различные референсы, сидя в офисе или работая из дома. Несмотря на это, у них получились крайне правдоподобные пейзажи штата и жуткие зарисовки на концептах игры.

Когда речь зашла о любви крафтовским монстрам Alone in the Dark, Pieces Interactive привлекла дизайнера монстров Гая Дэвиса. Дэвис — известный дизайнер существ, концепт-художник, иллюстратор и раскадровщик, ранее работавший с Гильермо дель Торо, а также на телевидении и в комиксах. Pieces Interactive предоставила Дэвису минимальное руководство, позволив ему воплотить свою идею по собственному желанию. Результаты этого, пожалуй, лучше всего видны на примере Упыря и Флаера, представленных выше, которые в полной версии игры остались относительно неизменными.

Увидеть этих существ вживую можно будет после выхода ремейка Alone in the Dark, релиз которого должен состояться 20 марта.