Для Alone in the Dark вышла русская нейро-озвучка с оригинальными голосами Дэвида Харбора и Джоди Комер

В марте стало известно о том, что один из энтузиастов, PeterRodgers, приступил к работе над нейросетевой русской озвучкой для недавнего ремейка Alone in the Dark. Ее главной особенностью стало то, что нейросеть при озвучке использует оригинальные английские голоса актеров. В оригинале игру озвучили Дэвид Харбор и Джоди Комер.
Вчера состоялся релиз озвучки - она уже доступна для скачивания на нашем сайте. В первой версии были озвучены все катсцены в игре.
Alone in the Dark представляет собой переосмысление оригинальной трилогии 90-х годов. События разворачиваются в 20-х годах прошлого века, а раскрыть тайны поместья Дерсето предстоит за за Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд.
Игра была довольно прохладно принята прессой: у игры 64 балла от критиков и 7.7 балла от игроков на Metacritic. Релиз ремейка Alone in the Dark состоялся 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Очень не плохо, местами прямо не отличить от живой озвучки. Автору однозначно респект. Надеюсь он возьмется за новый проект.
Отлично (очевидно что при дальнейшем развитии нейросетей озвучу будет делать на порядок проще), наверно даже можно будет пройти игру когда всё озвучат, хотя конечно топорные анимации и унылые враги в этой игре как то сильно напрягают (жаль конечно что механики и техническая составляющая не сделана также качественно как в RE) а вот изменение локаций прямо очень атмосферно сделано как в SH.
Пока рано для таких озвучек. Возможно лет через 5 будет конфетка.