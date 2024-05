Для Alone in the Dark вышла русская нейро-озвучка с оригинальными голосами Дэвида Харбора и Джоди Комер

В марте стало известно о том, что один из энтузиастов, PeterRodgers, приступил к работе над нейросетевой русской озвучкой для недавнего ремейка Alone in the Dark. Ее главной особенностью стало то, что нейросеть при озвучке использует оригинальные английские голоса актеров. В оригинале игру озвучили Дэвид Харбор и Джоди Комер.

Вчера состоялся релиз озвучки - она уже доступна для скачивания на нашем сайте. В первой версии были озвучены все катсцены в игре.

Alone in the Dark представляет собой переосмысление оригинальной трилогии 90-х годов. События разворачиваются в 20-х годах прошлого века, а раскрыть тайны поместья Дерсето предстоит за за Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд.

Игра была довольно прохладно принята прессой: у игры 64 балла от критиков и 7.7 балла от игроков на Metacritic. Релиз ремейка Alone in the Dark состоялся 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.