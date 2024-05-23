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Alone in the Dark 20.03.2024
Ужасы, От третьего лица
7.8 440 оценок

Для Alone in the Dark вышла русская нейро-озвучка с оригинальными голосами Дэвида Харбора и Джоди Комер

AceTheKing
Новости

В марте стало известно о том, что один из энтузиастов, PeterRodgers, приступил к работе над нейросетевой русской озвучкой для недавнего ремейка Alone in the Dark. Ее главной особенностью стало то, что нейросеть при озвучке использует оригинальные английские голоса актеров. В оригинале игру озвучили Дэвид Харбор и Джоди Комер.

Вчера состоялся релиз озвучки - она уже доступна для скачивания на нашем сайте. В первой версии были озвучены все катсцены в игре.

Alone in the Dark представляет собой переосмысление оригинальной трилогии 90-х годов. События разворачиваются в 20-х годах прошлого века, а раскрыть тайны поместья Дерсето предстоит за за Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд.

Игра была довольно прохладно принята прессой: у игры 64 балла от критиков и 7.7 балла от игроков на Metacritic. Релиз ремейка Alone in the Dark состоялся 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
AngiFes

Очень не плохо, местами прямо не отличить от живой озвучки. Автору однозначно респект. Надеюсь он возьмется за новый проект.

7
saa0891
Вчера состоялся релиз озвучки - она уже доступна для скачивания на нашем сайте. В первой версии были озвучены все катсцены в игре.

Отлично (очевидно что при дальнейшем развитии нейросетей озвучу будет делать на порядок проще), наверно даже можно будет пройти игру когда всё озвучат, хотя конечно топорные анимации и унылые враги в этой игре как то сильно напрягают (жаль конечно что механики и техническая составляющая не сделана также качественно как в RE) а вот изменение локаций прямо очень атмосферно сделано как в SH.

2
bysaturn

Пока рано для таких озвучек. Возможно лет через 5 будет конфетка.

-1