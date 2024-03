Игроки довольно прохладно встретили новую Alone in the Dark

Вчера, после долгих лет ожидания, Alone in the Dark, восьмая игра известной серии survival horror, ставшая перезапуском всей франшизы, вышла на PC, PS5 и Xbox Series. До конца недели игру можно приобрести с 10-процентной скидкой - в Steam она стоит 2205 рублей.

Знакомство геймеров с новым проектом от студии Pieces Interactive прошло довольно прохладно. В частности, у Alone in the Dark чуть больше двухсот рецензий в сервисе Valve, а ее рейтинг находится на отметке в 73%. Главные претензии: неудовлетворительная оптимизация и обилие багов.

Кроме того, игра показала очень слабый старт в Steam. Согласно данным SteamDB, спустя всего пять часов после релиза в Alone in the Dark одновременно играло не более 1600 человек. Сейчас пиковое количество игроков, играющих в игру в Steam, значительно упало и составляет всего тысяча человек.

В целом же март 2024 года оказался богат на игровые релизы, особенно для поклонников экшен-RPG. На этой неделе состоится релиз сразу трех больших проектов: 21 марта выйдет Horizon Forbidden West (PC), а 22 марта - Dragon's Dogma 2 (PC, PS5, Xbox Series S/X) и Rise of the Ronin (PS5).