Игроки довольно прохладно встретили новую Alone in the Dark

Вчера, после долгих лет ожидания, Alone in the Dark, восьмая игра известной серии survival horror, ставшая перезапуском всей франшизы, вышла на PC, PS5 и Xbox Series. До конца недели игру можно приобрести с 10-процентной скидкой - в Steam она стоит 2205 рублей.
Знакомство геймеров с новым проектом от студии Pieces Interactive прошло довольно прохладно. В частности, у Alone in the Dark чуть больше двухсот рецензий в сервисе Valve, а ее рейтинг находится на отметке в 73%. Главные претензии: неудовлетворительная оптимизация и обилие багов.
Кроме того, игра показала очень слабый старт в Steam. Согласно данным SteamDB, спустя всего пять часов после релиза в Alone in the Dark одновременно играло не более 1600 человек. Сейчас пиковое количество игроков, играющих в игру в Steam, значительно упало и составляет всего тысяча человек.
В целом же март 2024 года оказался богат на игровые релизы, особенно для поклонников экшен-RPG. На этой неделе состоится релиз сразу трех больших проектов: 21 марта выйдет Horizon Forbidden West (PC), а 22 марта - Dragon's Dogma 2 (PC, PS5, Xbox Series S/X) и Rise of the Ronin (PS5).
Вчера прошёл половину игры, не знаю что там такого, что может не нравится, кроме боевки.
Игра довольно интересная, интересно следить за персонажами, сюжетом, в целом атмосфера и работа художников сделана очень хорошо. Оптимизация тоже на уровне, лучи работают нормально, бывают незначительные фризы, но они быстро проходят.
Нет СЛАВА ТЕ ГОСПОДИ всеми любимой прокачки, от которой я уже устал в каждой игре. Это хорошая игра, с крепким сюжетом.
Гораздо интереснее чем тот же Алан Вейк 2 к примеру или какой нибудь Layers of Fear.
Да, они не страшная, но играть в неё интересно. Игра заслуживает свою крепкую 8ку.
Согласен на все сто! ХЗ какие там игроки не довольны.. Учитывая что это не ААА-проект... По мне дак это еще и возврат в детство, т.к. первую играл когда в пеленках был, и как оказалось не зря (в пелёнках был) =)
А мне игра нравится. Загадки, исследование, атмосфера. Боевка минус. Остальное очень даже! Ав2 конечно покруче будет. Пол игры пройдено, и хочется дальше играть.
Какойто графонисто устаревший симулятор поиска ключей с фризами)
Графончик очень даже ничего, не хуже резика 4, в 8 еще норм графен был, а тут откатились. Тут тащат атмосфера и сюжет, уютная картинка.
я люблю возню, но тут они удивили, ключ, записка, ключ, записка и кусок кала какой то раз в 20 минут нападает, затем болтовня, фризы и опять кусок:D
Анал вейк 2 для бедных.
Ржака. Тут уже было, что критики прохладно встретили, как народ начал трещать, мол критики это хрень, играем. А щас еще и игроки прохладно встретили. Короче, что критики тупые, что игроки также не шарят в играх. Игра-то шедевр точно))
Хорошо поработал. Садись 2.
Как ни крути, а масса геймерских хомячков всё ж отталкивается от решения этих ПАРАЗИТОВ.. "Alone in the Dark" неплохая игра, просто с неё не стекают потоки розовой патоки как с творения финских шарлатанов, вот там реальный КАЛ.
Я купил, кайфанул, есть микрофризы в игре, редкие, не напрягают
Технически это высер, очередной фуфлопорт, который еле работает на топовом железе. Пока не починят этот кусок кода - по губам им, а не мои деньги, доконали уже этими недопиленными релизами.
Топовое это какое? у меня средняк r5 5600, rtx 4060ti (8gb), полет отличный, 2к развешение все на высоких без апскейлинка 160 фпс, редкие микрофризы при переходе между локациями, это скорее всего из за шейдеров, поправят компиляцией перед игрой, норм.
Позырил стрим, такая шляпа. По сути AW2 то же самое, но там графоний супер, хотя бы просто получаешь кайф от дизайна. А тут..
Самому надо играть а не стримы ЗЫРИТЬ, небось Беса полезного смотрел, тот ещё выродок..
А тут получаешь кайф от атмосферы, сюжета и постановки, а алан технодемка с сомнительным дизайном
К тому же ещё и с изрядной порцией повесточного гноя..