Погружение в безумие в новом трейлере хоррора Alone in the Dark

Окунитесь в безумие Alone in the Dark и познакомьтесь с обитателями поместья Дерсето в новом трейлере.

Получите представление о том, как Эмили и Эдвард погружаются в безумие:

"Одна из самых важных частей игры - это место. По своей сути это история об особняке с привидениями. Именно поэтому нам нужно было обязательно воссоздать Дерсето!", - говорит креативный директор Микаэль Хедберг.

Джоди Комер и Дэвид Харбор рассказывают о различных сюжетных концовках и ярких персонажах, с которыми вам предстоит столкнуться. В зависимости от того, за кого вы решите играть, за Эмили или Эдварда, люди будут реагировать по-разному, и вы будете переживать разные сцены - определенно стоит сыграть за обоих!

Alone in the Dark разрабатывается шведской компанией Pieces Interactive, издается THQ Nordic и выйдет на PC, Xbox Series S/X и PlayStation®5 20 марта 2024 года.