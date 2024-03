Виртуальный фотограф представил впечатляющие скриншоты ремейка Alone in the Dark

Паоло Мантоан, известному виртуальному фотографу и автору самых красивых игровых скриншотов, посчастливилось раньше времени опробовать ремейк Alone in the Dark. Он остался в восторге от проделанной художественной работы в переосмысление культового хоррора. Кроме того, фотограф высоко оценил визуальное качество ПК-версии Alone in the Dark и поделился новыми скриншотами игры.

Опубликованные снимки экрана были сделаны в предварительной версии ремейка Alone in the Dark, который был запущен на ПК с максимально возможными настройками графики. Для игры официально еще не заявлен фоторежим, однако скриншоты получились настолько эффектными, что кажется, будто они были созданы с помощью встроенного редактора. На самом деле автор скриншотов утверждает, что не прибегал к редактированию изображения и просто выбирал нужные ракурсы для создания атмосферного кадра.

Лично оценить атмосферу хоррора в новой версии Alone in the Dark можно будет уже 20 марта на ПК и консолях.