Виртуальный фотограф представил впечатляющие скриншоты ремейка Alone in the Dark

Паоло Мантоан, известному виртуальному фотографу и автору самых красивых игровых скриншотов, посчастливилось раньше времени опробовать ремейк Alone in the Dark. Он остался в восторге от проделанной художественной работы в переосмысление культового хоррора. Кроме того, фотограф высоко оценил визуальное качество ПК-версии Alone in the Dark и поделился новыми скриншотами игры.
Опубликованные снимки экрана были сделаны в предварительной версии ремейка Alone in the Dark, который был запущен на ПК с максимально возможными настройками графики. Для игры официально еще не заявлен фоторежим, однако скриншоты получились настолько эффектными, что кажется, будто они были созданы с помощью встроенного редактора. На самом деле автор скриншотов утверждает, что не прибегал к редактированию изображения и просто выбирал нужные ракурсы для создания атмосферного кадра.
Лично оценить атмосферу хоррора в новой версии Alone in the Dark можно будет уже 20 марта на ПК и консолях.
а что в них потрясающего ? Вот если бы атмосферу из Нового Кошмара с ПС1, а не этих потрясающих скриншотов и игры , где 80 процентов болтовня, дай бог мне ошибаться, но почему то веры в то, что будет норм, нет.
так, не путайте потрясающие и впечатляющие, это знаете ли разные вещи
Надеюсь, цена у игры будет адекватной (не 50-100 USD)...
А Геймплей то уже наконец будут показывать или как,оно как будет ещё хуже скучного кинца 2 или лучше.