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Alone in the Dark 20.03.2024
Ужасы, От третьего лица
8.3 170 оценок

За атмосферный саундтрек ремейка Alone in the Dark отвечает композитор из Исландии

Gutsz
Новости

До выхода ожидаемого переосмысления культового хоррора Alone in the Dark остается всего неделя. В честь надвигающегося релиза команда студии Pieces Interactive начинает знакомить нас непосредственно с создателями игры, и первым на очереди стал композитор. За написание музыкального сопровождения обновленной версии Alone in the Dark отвечает талантливый музыкант из Исландии.

В недавней публикации Pieces Interactive стало известно, что главным музыкальным вдохновителем ремейка Alone in the Dark стал Арни Бергур Зоэга, молодой композитор и музыкант с уникальным порфолио. За его плечами около 10 лет создания музыки в самых разных жанрах. Зоэга успел поработать над современной классической/акустической музыкой, участвовал в написании блэк-метала и экспериментальных электронных композиций.

В современной версии Alone in the Dark Арни Бергур Зоэга не стал экспериментировать со звучанием и сосредоточился на создании атмосферного саундтрека. Для этого он использовал опыт в работе с классическими музыкальными инструментами, однако без добавления новых элементов звучания его работа не обошлась.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Richard Simons

имхо, побольше пианино и скрипки, для хоррора прям топчик 😊

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