За атмосферный саундтрек ремейка Alone in the Dark отвечает композитор из Исландии

До выхода ожидаемого переосмысления культового хоррора Alone in the Dark остается всего неделя. В честь надвигающегося релиза команда студии Pieces Interactive начинает знакомить нас непосредственно с создателями игры, и первым на очереди стал композитор. За написание музыкального сопровождения обновленной версии Alone in the Dark отвечает талантливый музыкант из Исландии.

В недавней публикации Pieces Interactive стало известно, что главным музыкальным вдохновителем ремейка Alone in the Dark стал Арни Бергур Зоэга, молодой композитор и музыкант с уникальным порфолио. За его плечами около 10 лет создания музыки в самых разных жанрах. Зоэга успел поработать над современной классической/акустической музыкой, участвовал в написании блэк-метала и экспериментальных электронных композиций.

В современной версии Alone in the Dark Арни Бергур Зоэга не стал экспериментировать со звучанием и сосредоточился на создании атмосферного саундтрека. Для этого он использовал опыт в работе с классическими музыкальными инструментами, однако без добавления новых элементов звучания его работа не обошлась.