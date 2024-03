Загадочная коробка-головоломка и свежий геймплей Alone in the Dark

В преддверии скорого релиза обновленного издания Alone in the Dark компания THQ Nordic вместе с разработчиками из студии Pieces Interactive решили провести забавный интерактив с различными контент-мейкерами. Авторы ремейка отправили популярным блогерам и стримерам мистическую коробку и дали всего сутки на решение спрятанной в ней головоломки. С этой задачей справились далеко не все, но содержимое коробки приятно удивило фанатов оригинальной игры.

Для решения головоломки в коробке стримерам пришлось проявить всю свою смекалку. Сперва им потребовалось разгадать небольшую загадку с тайным посланием от разработчиков, которое было скрыто в письме с невидимыми чернилами. После этого нужно было еще решить небольшой пазл, и только после этого открывалось содержимое таинственной коробки. Внутрь разработчики положили реальные копии уникальных игровых предметов из Alone in the Dark, включая правдоподобную реплику пистолета.

Как только контент-мейкеры успешно решили головоломку, они поделились новым отрывком игрового процесса ремейка. Свежий геймплей Alone in the Dark вы можете увидеть выше (начиная с 59:13). На этот раз нам предлагают ознакомиться с прохождением второй главы хоррора от лица Эдварда Карнби.

Выход ремейка Alone in the Dark состоится 20 марта на ПК и консолях.