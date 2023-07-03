Скоро будет новая демонстрация? Разработчики The Alters ищут плейтестеров в Варшаве ©

Разработчикам игры The Alters нужна ваша помощь. Они предлагают еду, напитки и деньги за игровое тестирование.

The Alters - это новейшая игра, разрабатываемая 11 bit studios. Игра была представлена отличным трейлером, но нам еще предстоит дождаться более подробной информации. Однако разработчики только что подтвердили, что ищут желающих поиграть в игру.

В июне прошлого года мы увидели великолепный трейлер к игре The Alters. С тех пор разработчики не раскрыли много подробностей об игре, но подтвердили дату выхода. Мы можем быть уверены, что 11 bit studios все ближе к конкретной презентации, поскольку разработчики только что пригласили игроков на тест.

Мероприятие пройдет в Варшаве 15-16 июля, и у заинтересованных лиц будет возможность проверить The Alters. Вполне возможно, что тестеры будут играть еще до официальной демонстрации геймплея.

Сессия продлится около восьми часов, и желающие смогут не только поиграть в последнюю позицию авторов Frostpunk, но и поесть пиццу, выпить чего-нибудь вкусненького и заработать 188 злотых (около 4000 рублей). Аналогичным образом студия протестировала Frostpunk 2.

Мы ищем людей, готовых поиграть и поделиться своим мнением о The Alters. Испытания пройдут 15-16 числа в нашем офисе в Варшаве. Участникам предоставят напитки и пиццу, а также заплатят 188 злотых. Если вы хотите принять участие, вам необходимо заполнить анкету перед тестированием. Помните, что во время тестирования необходимо ваше присутствие в нашем варшавском офисе!

Это, безусловно, интересный вариант для геймеров, которые живут в Варшаве, имеют немного свободного времени и хотят увидеть, какой на самом деле будет The Alters.

Стоит напомнить, что 11 bit studios подписала соглашение с Microsoft, согласно которому таинственные игры студии будут включены в Xbox Game Pass.