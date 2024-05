СМИ опубликовали множество новых геймплейных кадров и подробностей о фантастической выживалке The Alters

The Alters, новый проект от авторов This War of Mine, уже успел заинтриговать своим необычным подходом к жанрам и сюжету. Превью игры, опубликованные в различных западных СМИ, рисуют увлекательную картину космического приключения, выживания и самоанализа. Кроме того, благодаря их роликам, мы получили множество новых геймплейных кадров.

Главный герой, обычный сотрудник космического корабля, терпит крушение на враждебной планете. Чтобы выжить и решить множество проблем, он вынужден создавать копии самого себя – "альтеров". Эти копии не только выполняют различные задания, но и способны к самостоятельному мышлению и общению с оригиналом игрока.

Журналисты отметили, что The Alters представляет собой уникальную смесь жанров. Здесь есть элементы сюжетного приключения, выживания от третьего лица и строительства базы. Игрок может собирать ресурсы, чинить корабль, возводить новые постройки, а также следить за состоянием как главного героя, так и его альтеров.

Процесс создания альтеров – это не просто копирование. Игрок может изменять события из прошлой жизни персонажа, что влияет на его характер и навыки. К примеру, создав механика, можно изменить историю героя, добавив ему опыт работы с техникой.

The Alters не просто развлекает, но и заставляет задуматься. В ходе игры игрок неизбежно столкнется с непростым выбором из своего прошлого и будет вынужден разбираться с последствиями своих действий. Это, по мнению рецензентов, придает геймплею особую глубину.

Игроку предстоит следить за психическим состоянием себя и своих клонов. Так же нужно уделять внимание состоянию базы — сперва герою предстоит починить её, а потом она может перемещаться.

Отдельно журналисты отметили художественный стиль предстоящей игры. Детально проработанный космический корабль, футуристические постройки и суровая красота враждебной планеты не оставят равнодушными любителей научной фантастики.

The Alters выйдет в этом году на PS5, Xbox Series X/S и PC.