The Alters получила новый геймплейный трейлер

11 bit studios выпустила новый трейлер для игры на выживание The Alters, в которой четвертая стена разрушена, когда альтернативная версия главного героя игры играет The Alters.

Выживание может быть привычным испытанием в играх, но предстоящий амбициозный научно-фантастический проект 11 bit studios, The Alters, выводит его на очень личный уровень. Ян Дольски — обычный рабочий, теперь единственный выживший после аварийной посадки на далекой, беспощадной планете. Застряв в одиночестве, он сталкивается с невыполнимой задачей: управлять огромной мобильной базой, рассчитанной на целую команду, и при этом спасаться от беспощадного, палящего солнца. Его единственный шанс — в Альтерах — альтернативных версиях его самого, сформированных ключевыми выборами, которые он никогда не делал, каждая с разными навыками, разными воспоминаниями и разными жизнями.

Как показано в последнем трейлере, который тонко играет с идеей разрушения четвертой стены, работать с этими разными Янами совсем не просто. Они не просто копии. Некоторые пошли другим путем и с жалостью смотрят на выбор первого Яна. Другие преуспели там, где он потерпел неудачу, проживая жизни, которые у него никогда не было возможности, — и теперь, возможно, они даже не верят, что у него хватит смелости стать лидером. Но все это не имеет значения, когда на карту поставлено выживание. Нравится им это или нет, они должны найти способ работать вместе — так или иначе.

The Alters сочетает в себе осмысленное, развивающееся повествование, где выбор действительно имеет значение, с игровым процессом выживания, исследованиями, сбором ресурсов, а также механикой строительства и управления базой.

The Alters выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam, Epic Games Store, GOG и Microsoft Store в 2025 году. Она также будет доступна в Game Pass.