Пророк Санбой в дебютном трейлере визуальной новеллы "Альтушка для скуфа"

Студия Terletski Games совместно с RIKANIMATION представила свою первую игру — визуальную новеллу под названием "Альтушка для скуфа".

Судя по описанию игры на ее странице в Steam, это будет 'иммерсивный симулятор скуфа от первого лица в формате визуальной новеллы, собранный на коленке за месяц'. Игра обещает игрокам возможность почувствовать себя 'сорокалетним запустившим себя и неженатым мужиком с лишним весом и недостатком волос', предлагая 'недолгое, но качественное погружение'.

Несмотря на всю очевидную несерьезность, за проектом стоят несколько заметных личностей. В частности, за создание новеллы отвечает известный российский комиксист Виталий Терлецкий, а иллюстрации созданы RIKANI, известной создательницей аниме-видео. Также в проекте участвовали композитор Никита Крюков, принявший участие в создании новеллы Milk outside the bag of milk outside the bag of milk, и сам Пророк Санбой, создавший внутренний голос главного героя.

Разработчики планируют выпустить игру 15 апреля.