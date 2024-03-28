на главную
об игре
Альтушка для скуфа апрель 2024 г.
Адвенчура, Инди
5.5 2 оценки

Пророк Санбой в дебютном трейлере визуальной новеллы "Альтушка для скуфа"

butcher69
Новости

Студия Terletski Games совместно с RIKANIMATION представила свою первую игру — визуальную новеллу под названием "Альтушка для скуфа".

Судя по описанию игры на ее странице в Steam, это будет 'иммерсивный симулятор скуфа от первого лица в формате визуальной новеллы, собранный на коленке за месяц'. Игра обещает игрокам возможность почувствовать себя 'сорокалетним запустившим себя и неженатым мужиком с лишним весом и недостатком волос', предлагая 'недолгое, но качественное погружение'.

Несмотря на всю очевидную несерьезность, за проектом стоят несколько заметных личностей. В частности, за создание новеллы отвечает известный российский комиксист Виталий Терлецкий, а иллюстрации созданы RIKANI, известной создательницей аниме-видео. Также в проекте участвовали композитор Никита Крюков, принявший участие в создании новеллы Milk outside the bag of milk outside the bag of milk, и сам Пророк Санбой, создавший внутренний голос главного героя.

Разработчики планируют выпустить игру 15 апреля.

-12
10
Альтушка для скуфа
апрель 2024 г.
Комментарии: 10
Ваш комментарий
PolGhost

"Скуф", "Альтушка", "Санбой" - что это и с чем это едят?

P.s. Судя по трейлеру, уж извините, но это какая-то ху*ня

11
Борис Потапов

Это тренды и хайпожорство.

Однако поржать в рамках мемов тянет.

0
Anglerfish

Это двачевское опять тящут в народ зачем-то.

0
Lunersun
5
Mr_Bredman

и тут олды плейграунда 30+ активизировались

4
Talendor3

ну теперь ждем Скуфы против Ящеров или Дрочеслав против всех

1
dexxxx123

Днищще

1
SEAL-KillerXXL

Когда у тебя и без новеллы такое погружение... Тяжело.

1
RedVakzal

Тяжело, тя же ло

0
Спектр Зис

БЕРУ!

-1