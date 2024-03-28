Пророк Санбой в дебютном трейлере визуальной новеллы "Альтушка для скуфа"

Студия Terletski Games совместно с RIKANIMATION представила свою первую игру — визуальную новеллу под названием "Альтушка для скуфа".
Судя по описанию игры на ее странице в Steam, это будет 'иммерсивный симулятор скуфа от первого лица в формате визуальной новеллы, собранный на коленке за месяц'. Игра обещает игрокам возможность почувствовать себя 'сорокалетним запустившим себя и неженатым мужиком с лишним весом и недостатком волос', предлагая 'недолгое, но качественное погружение'.
Несмотря на всю очевидную несерьезность, за проектом стоят несколько заметных личностей. В частности, за создание новеллы отвечает известный российский комиксист Виталий Терлецкий, а иллюстрации созданы RIKANI, известной создательницей аниме-видео. Также в проекте участвовали композитор Никита Крюков, принявший участие в создании новеллы Milk outside the bag of milk outside the bag of milk, и сам Пророк Санбой, создавший внутренний голос главного героя.
Разработчики планируют выпустить игру 15 апреля.
"Скуф", "Альтушка", "Санбой" - что это и с чем это едят?
P.s. Судя по трейлеру, уж извините, но это какая-то ху*ня
Это тренды и хайпожорство.
Однако поржать в рамках мемов тянет.
Это двачевское опять тящут в народ зачем-то.
и тут олды плейграунда 30+ активизировались
ну теперь ждем Скуфы против Ящеров или Дрочеслав против всех
Днищще
Когда у тебя и без новеллы такое погружение... Тяжело.
Тяжело, тя же ло
БЕРУ!