Пророк Санбой в дебютном трейлере визуальной новеллы "Альтушка для скуфа"

Приготовьтесь к полному погружению в роль сорокалетнего холостяка, который, скажем прямо, уже не торт. Лишние килограммы, недостаток волос на голове и полное отсутствие женской ласки — вот ваша новая реальность. Но не спешите впадать в уныние. Возможно, вам просто стоит вспомнить пароль от своего аккаунта на Скуфуслугах, и всего в паре кликов от вас окажется заветная альтушка — ваша вторая половинка, гарантированная государством. Звучит как сказка, но в этой игре возможно и не такое.

Вы можете выбрать себе одну из трёх очаровательных альтушек на любой вкус. И пусть разветвлённая система принятия решений в этой игре почти ни на что не влияет, создавая лишь иллюзию контроля над ситуацией — не бойтесь экспериментировать. В конце концов, когда ещё выпадет шанс почувствовать себя настоящим повелителем виртуальных судеб?

Авторами этой игры являются комиксист Виталий Терлецкий и создательница вирусных аниме-видео RIKANI. Также нельзя не упомянуть о том, что роль внутреннего голоса главного героя озвучивает Пророк Санбой.