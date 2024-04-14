Новые скриншоты из будущего DLC Арканзас для American Truck Simulator - Растительность

Известный своей живописной красотой, чистыми озерами и обилием дикой природы, Арканзас легко понять, почему он заслужил звание "Естественного штата". В нашем новом дополнении Arkansas для American Truck Simulator наша команда усердно трудилась, воссоздавая различные деревья, растительность и многое другое, с чем вы столкнетесь в своих путешествиях. Давайте посмотрим поближе, не так ли?

Знаете ли вы, что в Арканзасе есть собственное дерево штата? Сосна Лоболли, объявленная так в 1939 году, растет на большей части территории штата и продолжает оставаться самой значимой древесной породой. Эти деревья могут достигать высоты до 100 футов, а их сосны достигают в длину от 6 до 9 дюймов, что делает их идеальной породой для производства пиломатериалов и балансовой древесины, ведущим производителем которой в Соединенных Штатах является Арканзас. Когда вы увидите сосну в Арканзасе, это, скорее всего, лоболли! Вы обязательно увидите их множество во время своих путешествий.

Еще одно дерево, которое вы обязательно увидите, - это лысый кипарис. Обычно встречающиеся в болотистых или заболоченных районах, они хорошо подходят для разнообразных экосистем водно-болотных угодий, распространенных по всему штату. Часто встречающиеся на юго-востоке Соединенных Штатов, особенно в таких районах, как река Миссисипи; Лысые кипарисы подчеркивают живописную красоту Арканзаса своей уникальной формой и культовыми "коленами" – древесными выступами, выступающими из корней.

Однако не каждое растение или дерево, которое вы найдете в Арканзасе, является родным для своей родины. Лоза кудзу - это быстрорастущая, инвазивная лиана, произрастающая в Азии, которая попала в Штаты в 1876 году, где ее рекламировали как великолепное декоративное растение из-за ее сладко пахнущих цветов и крепких лоз. Однако они забыли упомянуть о высокой скорости роста лианы, которая в идеальных условиях может вырасти до 30 см в день. Она вьется, обвиваясь вокруг деревьев, столбов и других конструкций, часто образуя плотные ковры, которые могут затенять местную растительность. В Арканзасе он обычно встречается вдоль обочин дорог, на опушках лесов и в нетронутых местах, таких как заброшенные поля и пустыри.

Другим таким примером является Шелковичное дерево, декоративный вид деревьев, произрастающий в Азии, в частности в Иране, Корее и Японии. Его элегантная, похожая на папоротник листва, яркие цветы и общий изящный внешний вид делают его популярным выбором для озеленения и декоративных целей. Хотя шелковичное дерево, несомненно, представляет эстетическую ценность, его способность быстро распространять свои семена означает, что оно часто вытесняет местную растительность и разрушает местные экосистемы.

Это лишь малая часть различных новых видов растительности, которые вы найдете в нашем грядущем дополнении. Те, кто знаком с различными видами деревьев, наверняка заметят такие, как Гладкий сумах, Черный дуб и многие другие. Мы настоятельно рекомендуем вам обратить на них внимание и, возможно, уделить минутку тому, чтобы узнать о них побольше, когда вы будете отдыхать!

Мы надеемся, что вам понравилось это небольшое знакомство с растительностью, и мы с нетерпением ждем возможности рассказать о природной красоте штата в ближайшем будущем.