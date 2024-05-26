Новые скриншоты из будущего DLC Арканзас для American Truck Simulator - живописные города

Путешествуйте по самому сердцу Естественного штата с грядущим DLC Арканзас, где каждый поворот дороги открывает новую историю, ожидающую своего открытия. Это дополнение обещает вам виртуальное путешествие, полное приключений и очарования, от холмов Озарк до могучей реки Миссисипи. Вот краткий обзор некоторых городов, которые вы встретите во время своей живописной поездки!

Расположенный в прекрасных горах Озарк, Харди известен своим центром города, заполненным историческими зданиями, построенными в конце 19 века. Дальнобойщики могут исследовать этот город, путешествуя по шоссе 63 США, которое является главной автомагистралью, проходящей через Харди.

ДеКуин - административный центр округа Севьер в Арканзасе с населением чуть более шести тысяч человек. Это важное пересечение нескольких маршрутов и шоссе 71 США. В городе находится озеро ДеКуин и музей округа Севьер.

Магнолия была основана еще в 1853 году недалеко от юго-западной границы штата. Ее корни лежат в сельском хозяйстве, но после открытия нефти недалеко от города в 1938 году оно стало крупнейшим по добыче нефти месторождением в США во время Второй мировой войны.

Силоам-Спрингс расположен на северо-западе Арканзаса, где южные равнины встречаются с горами Озарк. Основанный в конце 19 века, город был известен предполагаемыми целебными свойствами родникового ручья Сагер, питающего воду, который протекает через центр города.

Конвей - административный центр округа Фолкнер, расположенного в самом густонаселенном районе штата - Центральном Арканзасе. Конвей был первоначально основан в 1872 году как железнодорожный город и сейчас здесь расположены три высших учебных заведения, в том числе Университет Центрального Арканзаса, за что он получил прозвище «Город колледжей».

Расселвилл - административный центр и крупнейший город округа Поуп с населением почти тридцать тысяч человек. Он расположен на южном краю гор Озарк и к северу от реки Арканзас. В 1970-х годах единственная атомная электростанция в Арканзасе была построена недалеко от города, на красивом озере Дарданеллы.

Расположенная на юго-востоке штата недалеко от дельты Арканзаса, Лейк-Виллидж названа в честь своего расположения на озере Чикот, старице, образованной рекой Миссисипи. Город имеет богатое наследие: девять объектов недвижимости внесены в Национальный реестр исторических мест.

Дальнобойщики могут найти Гамбург недалеко от Лейк-Виллидж, в южной части Арканзаса. Окруженный полями и лесами, это популярное место среди путешественников, ищущих вкус сельской жизни Арканзаса. Ежегодно с 1970 года в городе также проводится популярный фестиваль броненосцев.