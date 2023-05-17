Новые скриншоты из будущего переделанного города Санта - Крус в American Truck Simulator

Мы знаем, что многие из вас очень рады изменениям в предстоящем третьем этапе нашего текущего проекта California Rework для American Truck Simulator, и мы рады поделиться с вами дополнительной информацией об этом сегодня. Приготовьтесь отправиться в путь в Санта-Крус, который будет полностью обновлен с нуля!

Санта-Крус — город с богатой историей, основанный в 1791 году испанскими исследователями. Его уникальная городская планировка выполнена в «европейском стиле» с неравномерной сеткой улиц, отражающей историю города. Сегодня Санта-Крус — это туристический город, известный своими прекрасными пляжами и оживленным центром города. Главный центр города расположен у побережья и образован Пасифик-авеню, на которой расположено большинство магазинов, бутиков, ресторанов и отелей. Самым интересным местом в центре Санта-Крус является перекресток вокруг Городских часов, где посетители могут насладиться шумной атмосферой города.

Если вы пойдете на запад вдоль побережья, вы найдете старый маяк, в котором сейчас находится Музей серфинга. Рядом с маяком и южной оконечностью материка вы найдете парк Lighthouse Field State Beach, где вы сможете полюбоваться прекрасными расслабляющими видами.

Центр города расположен на берегу океана, с деревянным пирсом Санта-Крус-Уорф и несколькими домами и ресторанами. К востоку от пирса, на Бич-стрит, находится набережная Санта-Крус Бордуолк с парком развлечений и несколькими ресторанами. Дощатый настил — популярное место среди посетителей города, где расположены знаменитые американские горки «Гигантская Медведица» и другие аттракционы.

Пожалуйста, имейте в виду, что то, что вы видите на скриншотах, все еще находится в стадии разработки, и вы можете заметить некоторые склады-заполнители, которые будут заменены в окончательной версии.

При этом мы искренне надеемся, что этот пост в блоге взволновал вас настолько, что вы сможете посетить город, как только в игре станет доступна третья фаза переделки Калифорнии. Если вам не терпится узнать, что еще будет на этом этапе, следите за нашими социальными сетями (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok), и вы никогда не пропустите важную информацию. Увидимся на (переработанной) дороге!