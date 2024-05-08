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Hades 2 06.05.2024
Экшен, Адвенчура, Вид сверху
7.4 77 оценок

Hades 2 преодолела отметку в 100 тыс. одновременных игроков

monk70
Новости

Спустя чуть более сутки после запуска Hades 2 набирает действительно отличные показатели, настолько, что в Steam одновременно играет более 100 000 человек. Точнее, несколько часов назад количество игроков достигло 103 567.

В настоящее время число игроков Hades 2 сильно растёт, и выходные обещают дать искру в этом смысле. Игру Supergiant Games также широко смотрят на Twitch – был достигнут пик в 99 194 зрителя одновременно.

Короче говоря, на данный момент показатели абсолютно положительные, как и реакция публики в Steam, где Hades 2 уже имеет почти 10 000 пользовательских отзывов, 97% из которых положительные, что дает общий рейтинг «крайне положительный».

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
wdymBro

По дизайну персонажей ясно что разрабы переехали в калифорнию и познакомились с участниками свит бебе инк.

Первая часть та еще рыганина, вторая вообще ппц 🤮🤮🤮

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Hiro-Kun

Настолько рыганина что у обеих "Крайне положительные" отзывы в стиме.

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Spillik Hiro-Kun

Так то отзывы игроков, а не форумных эстетов.

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