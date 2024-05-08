Релиз Galacticare состоится уже в мае

В роли нового директора компании Galacticare вам предстоит построить сеть больниц и максимально продлить жизнь ваших пациентов. В процессе игры вы сможете встретить и нанять множество уникальных персонажей, включая диджея, фермера, выращивающего гигантские овощи, и заплесневелого монаха. Все они являются искусными хирургами.

Вы сможете модернизировать палаты, анализировать мысли обитателей станции, приобретать уникальное оборудование у гигантского странствующего торговца и повышать эффективность лечения, чтобы получать награды. Используйте все необходимые средства, чтобы повысить рейтинг больницы — это единственный показатель, который должен вас волновать.