Релиз Galacticare состоится уже в мае

Юмористическая игра Galacticare от студии Brightrock Games выйдет в релиз уже 23 мая на ПК (Steam, GOG, EGS), PlayStation 5 и Xbox Series.
Суть игры: Вы директор межгалактической медицинской компании Galacticare в которой вам предстоит возводить клиники и руководить ими. Помимо всего прочего, босс Galacticare должен нанимать специалистов. Для решения возникающих вопросов нужно будет расширяйть штат, развивать своих подопечных и изучать их истории. В игре заявлены режимы кампании и песочницы.
В космические больницы обращаются разные пациенты: от миниатюрных созданий до существ размером со звездолёт. Налаживая отношения с пациентами, вы будете получать награды. Чтобы всех вылечить нужно оборудовать клиники по последнему слову техники. Эффективность компании повысят голографические доктора, телепорты малой дальности и космические порталы.
В игре присутствует русская текстовая локализация.
Я уже отсюда вижу корни хреновой переделки госпиталя и, наверняка, с донатами // Виктор Ерастов
Вот тоже самое чувство, прям копия.