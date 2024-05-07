Видео Star Wars Outlaws объясняет систему репутации, которая сильно повлияет на игровой процесс

Game Informer опубликовал видеоинтервью с Элис Ренделл и Матье Делилем из Massive Entertainment, в котором по существу объясняется функционирование системы репутации главной героини Кей Весс в Star Wars Outlaws. Ренделл — старший дизайнер повествовательных систем, а Делиль — ведущий системный дизайнер.
В Star Wars Outlaws есть система репутации, которая касается преступных синдикатов, контролирующих незаконный оборот. Репутация главной героини напрямую влияет на возможности сотрудничества с преступниками и, как следствие, на общий игровой опыт.
В конце концов, Кей Весс не связана ни с кем конкретным. Допустим, она фрилансер, использующая банды в своих целях, без каких-либо фиксированных союзов, которые ее ограничивали бы. Выбор игрока определяет, с каким синдикатом работать и как управлять репутацией. Репутация также меняет подход к сюжетным миссиям, но не основной сюжет, который остается нетронутым. Плохая репутация усложняет ситуацию, а хорошая репутация открывает больше возможностей взаимодействия и сотрудничества.
Репутация не является фиксированной, она колеблется: ее можно терять и восстанавливать в зависимости от того, как игрок себя ведет. В этом смысле некоторые аспекты криминальной жизни станут очень важными, например, предательства и двурушничество, что напрямую повлияет на ее ценность. Репутация также влияет на цены, доступ к определенным областям и доступные контракты. Вместо этого игровая система розыска касается Империи, которая может активно охотиться за игроком.
Star Wars Outlaws выйдет 30 августа 2024 года на ПК, Xbox Series и PS5. Это экшн-игра с открытым миром, действие которой разворачивается в мире «Звездных войн», и рассказывает совершенно оригинальную историю.
Поддерживаю, комментарии выше. Я не расист, но достали пихать одних и тех же цветных персонажей + не удивлюсь если она ещё и лесбой окажется брррр
Да ладно тебе, лесбухи хорошенькие 🥰
Не удивили, такая система во многих играх есть и она очень примитивна. Пример. ты убил главаря пиратов, они обиделись. Угнал 10 кораблей и отдал их пират, они уже друзья. И пофигу, что ты убил их главаря. Короче юбики как всегда, выдают старое за супер новое.
Короче говоря, что есть репутация, что её нет.
ГГшка старовато выглядит, да и модельки людей не очень хорошие. Ксеносы вроде норм прорисованы
Очередная игра про сильную, независимую, черную женщину... Как они уже *******
С каких пор латинка стала чёрной?
Там клиника, не обращай внимание.
зачетная тетя, я бы с такой лесбухой, как говорят дебилы выше, не отказался бы совокупиться и не раз и не два)))
Инглишспич какой-то весь дёрганный и рывковый, как будто что-то засунули в нижнюю промежность. Такая подача речи годится только для отношений господин-холоп веков Завоеваний индейцев.
Игра скажет ну чел чтобы поднять репутацию в гильдий, пойди принеси мне 100 материалов повсюди на карте, иначе квест не выдаст нпс. Или ты хочешь прокачать свой корабль пойди принеси 200 артефактов разбросанные по всей карте, или проще приобрести бустеры из донатного магазина, зная что юбисофт не захочит просто выпустить игру с нормальным сюжетом без вмешательство доната, пользу растягивание сюжета, унылыми побочками подай принеси найди место отсканируй локацию, зачисти логово бандитов чтобы поднять репутацию и таких легерей скорее будет 50. Плюс жесткая защита денуво