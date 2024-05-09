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American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.7 2 515 оценок

Объявлена дата выхода DLC Небраска для American Truck Simulator

AJIEHA
Новости

Готовы ли вы проехать по штату Корнхаскер? Отметьте свои календари и будьте готовы отправиться в путь, потому что мы рады сообщить, что... DLC Небраска для American Truck Simulator выйдет 16 мая 2024 года!

Мы с нетерпением ждем, когда вы отправитесь в свое первое путешествие в Небраску. Наша команда приложила все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу к его выпуску. От устранения ошибок до доработки карты — мы находимся на последнем этапе!

+ ещё 6 картинок

От больших и малых городов до уникальных сельскохозяйственных производств, созданных вручную по всему региону, в Небраске на каждом углу есть что-то новое, что можно исследовать.

+ ещё 7 картинок

Вы готовы? Если да, обязательно добавьте Небраску в свой список желаний Steam! Это действительно помогает поддерживать нашу работу и уведомляет вас о ее выпуске. Мы благодарим вас за вашу поддержку и с нетерпением ждем возможности приветствовать вас через государственную границу в ближайшее время. А пока продолжайте водить!

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