Объявлена дата выхода DLC Небраска для American Truck Simulator

Готовы ли вы проехать по штату Корнхаскер? Отметьте свои календари и будьте готовы отправиться в путь, потому что мы рады сообщить, что... DLC Небраска для American Truck Simulator выйдет 16 мая 2024 года!
Мы с нетерпением ждем, когда вы отправитесь в свое первое путешествие в Небраску. Наша команда приложила все усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу к его выпуску. От устранения ошибок до доработки карты — мы находимся на последнем этапе!
От больших и малых городов до уникальных сельскохозяйственных производств, созданных вручную по всему региону, в Небраске на каждом углу есть что-то новое, что можно исследовать.
Вы готовы? Если да, обязательно добавьте Небраску в свой список желаний Steam! Это действительно помогает поддерживать нашу работу и уведомляет вас о ее выпуске. Мы благодарим вас за вашу поддержку и с нетерпением ждем возможности приветствовать вас через государственную границу в ближайшее время. А пока продолжайте водить!