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American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.7 2 478 оценок

Первое геймплейное видео из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator

AJIEHA
Новости

Пристегнитесь, пора отправляться в путь! Сегодня мы рады поделиться с вами самым первым обзором игрового процесса из нашего нового дополнения Nebraska для American Truck Simulator. Присоединяйтесь к нам, когда мы поедем из города Валентайн, штат Небраска, на сельскохозяйственный объект, расположенный чуть ниже Норт-Платта.

Пожалуйста, имейте в виду, что то, что вы видите здесь, все еще находится в стадии разработки и не является конечным продуктом.

В Небраске еще много интересного - от городов до живописных закоулков. Если вам понравится то, что вы увидите, обязательно добавьте это в свой список желаний Steam! Мы благодарим вас за постоянную поддержку и с нетерпением ждем ваших комментариев и первых впечатлений о штате Кукурузник в American Truck Simulator.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Kollich

В Heart of Russia охота сыграть, но С категории нет)

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