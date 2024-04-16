Первое геймплейное видео из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator

Пристегнитесь, пора отправляться в путь! Сегодня мы рады поделиться с вами самым первым обзором игрового процесса из нашего нового дополнения Nebraska для American Truck Simulator. Присоединяйтесь к нам, когда мы поедем из города Валентайн, штат Небраска, на сельскохозяйственный объект, расположенный чуть ниже Норт-Платта.
Пожалуйста, имейте в виду, что то, что вы видите здесь, все еще находится в стадии разработки и не является конечным продуктом.
В Небраске еще много интересного - от городов до живописных закоулков. Если вам понравится то, что вы увидите, обязательно добавьте это в свой список желаний Steam! Мы благодарим вас за постоянную поддержку и с нетерпением ждем ваших комментариев и первых впечатлений о штате Кукурузник в American Truck Simulator.
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