Состоялся релиз DLC Оклахома для American Truck Simulator

Ожидание окончено! После тщательной подготовки, исследований и напряженной работы DLC Оклахома для American Truck Simulator выпущено и теперь доступна для всех в Steam!
Расширение карты Оклахомы предлагает вам обширную игровую площадку для исследования:
- Откройте для себя 10 доступных для изучения городов, включая Талсу и Оклахома-Сити.
- Наслаждайтесь грузоперевозками по нескольким живописным городам (поселениям)
- Откройте для себя и доставьте грузы в важные отрасли промышленности Оклахомы, такие как автобусный завод, шинный завод, речной порт и многое другое.
- Посмотрите несколько достопримечательностей, уникальных для Оклахомы, включая мост Скайданс, Университет Талсы и музей Route 66.
- Полюбуйтесь и исследуйте государственные парки Глосс-Маунтин и Биверс-Бенд.
- Заправляйтесь и отдыхайте на 30 уникальных стоянках для грузовиков
- Разблокируйте достижения Steam, относящиеся к Оклахоме.
Также в Steam появился совершенно новый набор - The Great Plains Calling! С помощью этого удобного решения, позволяющего наверстать упущенные DLC, разработчики приглашают вас исследовать 6 штатов Великих равнин, созданных для American Truck Simulator: Монтана, Колорадо, Вайоминг, Техас, Оклахома и Нью-Мексико.