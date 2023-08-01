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American Truck Simulator 02.02.2016
8.5 1 840 оценок

Состоялся релиз DLC Оклахома для American Truck Simulator

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Genotip71
Новости

Ожидание окончено! После тщательной подготовки, исследований и напряженной работы DLC Оклахома для American Truck Simulator выпущено и теперь доступна для всех в Steam!

Расширение карты Оклахомы предлагает вам обширную игровую площадку для исследования:

  • Откройте для себя 10 доступных для изучения городов, включая Талсу и Оклахома-Сити.
  • Наслаждайтесь грузоперевозками по нескольким живописным городам (поселениям)
  • Откройте для себя и доставьте грузы в важные отрасли промышленности Оклахомы, такие как автобусный завод, шинный завод, речной порт и многое другое.
  • Посмотрите несколько достопримечательностей, уникальных для Оклахомы, включая мост Скайданс, Университет Талсы и музей Route 66.
  • Полюбуйтесь и исследуйте государственные парки Глосс-Маунтин и Биверс-Бенд.
  • Заправляйтесь и отдыхайте на 30 уникальных стоянках для грузовиков
  • Разблокируйте достижения Steam, относящиеся к Оклахоме.

Также в Steam появился совершенно новый набор - The Great Plains Calling! С помощью этого удобного решения, позволяющего наверстать упущенные DLC, разработчики приглашают вас исследовать 6 штатов Великих равнин, созданных для American Truck Simulator: Монтана, Колорадо, Вайоминг, Техас, Оклахома и Нью-Мексико.

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