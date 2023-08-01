Состоялся релиз DLC Оклахома для American Truck Simulator ©

Ожидание окончено! После тщательной подготовки, исследований и напряженной работы DLC Оклахома для American Truck Simulator выпущено и теперь доступна для всех в Steam!

Расширение карты Оклахомы предлагает вам обширную игровую площадку для исследования:

Откройте для себя 10 доступных для изучения городов, включая Талсу и Оклахома-Сити.

Наслаждайтесь грузоперевозками по нескольким живописным городам (поселениям)

Откройте для себя и доставьте грузы в важные отрасли промышленности Оклахомы, такие как автобусный завод, шинный завод, речной порт и многое другое.

Посмотрите несколько достопримечательностей, уникальных для Оклахомы, включая мост Скайданс, Университет Талсы и музей Route 66.

Полюбуйтесь и исследуйте государственные парки Глосс-Маунтин и Биверс-Бенд.

Заправляйтесь и отдыхайте на 30 уникальных стоянках для грузовиков

Разблокируйте достижения Steam, относящиеся к Оклахоме.

Также в Steam появился совершенно новый набор - The Great Plains Calling! С помощью этого удобного решения, позволяющего наверстать упущенные DLC, разработчики приглашают вас исследовать 6 штатов Великих равнин, созданных для American Truck Simulator: Монтана, Колорадо, Вайоминг, Техас, Оклахома и Нью-Мексико.