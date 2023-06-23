Стартовала открытая бета обновления 1.48 для American Truck Simulator ©

Открытая бета-версия 1.48 для American Truck Simulator стала доступна для тестирования.

Новый контент для DLC Техас

Говорят, в Техасе все большое, включая обновления! Команда разработчиков повторно посетила штат, чтобы внести некоторые обновления, включая дороги, достопримечательности, склады и многое другое.

Эквивалент 500 реальных миль был добавлен по 8 различным дорогам, автомагистралям и автомагистралям, включая одну из самых известных развязок в Техасе. По прозвищу «Дай пять», это одна из первых пятиуровневых развязок, построенных в Далласе.

Продолжая тему пяти, в этом обновлении вы сможете исследовать 5 новых городов. Обязательно найдите время, чтобы осмотреть Гринвилл, Шемрок, Шарман, Де-Калб и Париж.

Еще одним важным дополнением к этому обновлению является добавление TТексаркана - уникального города, расположенного на границе между Техасом и Арканзасом, с линией штата, проходящей через центр города.

Города в галерее

В обновлении 1.46 разработчики представили функцию «Галерея», универсальное место для всех ваших изображений, фототрофеев и обнаруженных точек обзора, которое поддерживает все устаревшие функции более старого диспетчера снимков экрана. Встречайте новую возможность в галерее!

Когда вы путешествуете и открываете для себя множество городов American Truck Simulator, вы сможете собирать их на новой вкладке «City Intros». После разблокировки вы сможете просмотреть, какие города вы посетили, а также посмотреть и воспроизвести любой из городских вступительных роликов, которые обычно видны только тогда, когда вы впервые запускаете там свой первый штаб.

Вступительные ролики для DLC Вашингтон

Продолжая предыдущее обновление 1.47, в котором были представлены пользовательские заставки городов для Юты и Айдахо, теперь эти ролики доступны и в DLC Washington для American Truck Simulator!

Эти специальные ролики появляются, когда игрок выбирает начальный город при создании нового профиля. Разработчики надеются, что новым игрокам (или тем, кто перезапускает новый профиль) понравятся эти новые дополнения, демонстрирующие область, с которой вы решили начать!

Обновление DLC «Специальный транспорт»

В дополнение к новому контенту и изменениям, которые появятся в American Truck Simulator в этом обновлении, также будут добавлены два совершенно новых специальных транспортных маршрута!

Вы сможете найти эти уникальные контракты на доставку между городами Ларедо и Сан-Антонио в Техасе и Лорел и Биллингс в Монтане.

Переработанные прицепы

Говоря о специальном транспорте, команда по транспортным средствам нашла свободные мощности между другими своими проектами, чтобы также пересмотреть и переработать прицепы, которые игровая экономика использует для перевозки различных типов транспортных средств, таких как автомобили, внедорожники и т.д.

Исследование карты по штатам

Разработчики знают, как много водителей получают удовольствие от сложной задачи по 100% исследованию карты. Это непросто, поэтому было добавлено новое окно пользовательского интерфейса, доступ к которому можно получить, щелкнув исследование карты в левом верхнем углу карты мира.

При нажатии на нее откроется новое окно со списком штатов США с их соответствующими флагами и процентом вашего исследования каждого из них. Мы надеемся, что это поможет вам найти недостающие дороги в нашем постоянно растущем мире American Truck Simulator.

Диапазоны ползунка параметров

Также в игру появилось новое дополнение на странице настройки параметров в American Truck Simulator. Теперь вы найдете небольшое поле рядом с ползунками, в котором отображается номер, на который он установлен.

Мастер ввода для управления начальным выбором

Разработчики переработали интерфейс мастера ввода для выбора элементов управления и придали этому установочному окну упрощенный, но современный дизайн. Новый пользовательский интерфейс поможет новым и старым пользователям пройти через процесс выбора и настройки, который включает новые значки и четкое описание каждой опции.

Изменения структуры модов

Это изменение больше направлено на создателей модов в сообществе! Добавлена возможность создавать один мод для нескольких DLC, независимо от того, какой DLC на самом деле есть у пользователя.

Если хотя бы один из подкаталогов или файлов (*.zip) в корне мода называется «base» или имеет префикс «dlc_», то эти подкаталоги или файлы монтируются вместо корня мода. Рзработчики также обновили загрузчик SCS Workshop Uploader, чтобы отразить эти изменения. Если загрузчик SCS Workshop обнаруживает мод с новой структурой, он выполняет дополнительные проверки.

Список изменений

Карта

Новый контент для Техас DLC

Транспортные средства

Антиблокировочная тормозная система + электронный контроль устойчивости

Переработанные прицепы

Геймплей

Вступительные ролики для DLC Вашингтон

Новые маршруты специального транспорта (DLC Montana & Texas)

Интерфейс

Исследование карты по штатам

Города в галерее

Ползунки опций теперь имеют цифры

Пересмотренный пользовательский интерфейс выбора элементов управления Мастера ввода

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