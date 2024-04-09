Стартовала открытая бета обновления 1.50 для American Truck Simulator

Сегодня мы запускаем нечто немного иное: экспериментальную бета-версию предстоящего обновления 1.50 для American Truck Simulator. Почему нашу предстоящую бета-версию называют экспериментальной? Нам нужно с самого начала учитывать ожидания. На этот раз мы начинаем цикл бета-тестирования с довольно ранней стадии. Уровень доработки и стабильности отличается от наших обычных открытых бета-версий. Мы верим в прозрачность отношений с нашим сообществом, и на этот раз нам также необходимо как можно раньше собрать много отзывов, чтобы понять, насколько хорошо работают функции. Вот почему мы предлагаем эту экспериментальную бета-версию в качестве предвестника открытой бета-версии, чтобы дать вам представление о том, что будет дальше, и в то же время признать, что большая часть работы еще продолжается.

За кулисами наша команда усердно работает над внутренними проектами и релизами, которые запланированы на выпуск версии 1.50 наших игр. Несмотря на все наши усилия, некоторые аспекты обновления все еще находятся в стадии доработки. Тем не менее, мы осознаем важность вовлечения нашего сообщества в процесс разработки, поэтому мы предоставляем вам доступ к этому контенту в его текущем виде. Ваши отзывы на этом этапе бесценны, поскольку мы действительно хотим предоставить наилучший опыт.

В рамках экспериментального бета-тестирования мы приглашаем наших преданных игроков присоединиться к нам в доработке, тестировании и предоставлении отзывов. Ваш вклад поможет нам выявить и устранить любые проблемы или недочеты до начала открытого бета-тестирования и, в конечном итоге, до выпуска полной версии 1.50. Однако важно отметить, что эта бета-версия может привести к нестабильности в определенных областях. Если вы предпочитаете более удобный интерфейс, мы рекомендуем дождаться следующего открытого бета-релиза.

Будьте уверены, наше стремление предоставлять высококачественные обновления остается неизменным. В ближайшие дни мы продолжим отлаживать и дорабатывать все, что будет добавлено в ATS с обновлением 1.50. Мы очень ценим ваше терпение и поддержку на этом этапе, поскольку мы работаем над плавным переходом к следующей главе American Truck Simulator. А теперь, не откладывая в долгий ящик, давайте посмотрим, чего вы можете ожидать от версии 1.50.

Изменения в программе рендеринга - (пока что она по-прежнему основана на DirectX 11 API)

Мы постоянно работаем над улучшением нашей системы рендеринга. В последнее время это было ключевым направлением, хотя для завершения потребуется некоторое время. До тех пор вы можете ожидать появления дополнительного контента и улучшений в версии 1.50, включая:

Была добавлена новая функция - TAA, или временное сглаживание, которая отличается от других методов сглаживания, которые направлены на сглаживание изображений для уменьшения неровных краев или мерцания за счет рендеринга с более высоким разрешением. Вместо этого TAA использует временную шкалу, особенно предыдущие кадры, для расчета значений цвета, как если бы они были с более высоким разрешением, обеспечивая более плавный результат.

Каскадные изменения теней: плавный переход при наложении между каскадами, более плавные и стабилизированные края теней.

Мягкие частицы: частицы и блики света плавно исчезают при приближении к геометрии, устраняя резкие пересечения для более четкого визуального восприятия.

Освещенный/затененный дым: частицы дыма с улучшенным восприятием объема и затенением от солнечного света создают более реалистичную и захватывающую атмосферу.

Дальние тени: вездесущие тени от удаленных крупных объектов, таких как производственные цеха, небоскребы и дорожные эстакады, с возможностью их отключения в меню настроек.

Оптимизированный расчет освещенности: Динамический свет оценивается за один проход, известный как кластерное освещение, что повышает производительность в ночных сценах.

Доработка пользовательского интерфейса

Мы вносим существенные изменения в пользовательский интерфейс, чтобы улучшить взаимодействие с игроками и предоставить больше возможностей. В обновленном дизайне используется более плоский, минималистичный дизайн с всплывающими подсказками и многоуровневой навигацией, что обеспечивает более легкий доступ. Что касается большинства экранов пользовательского интерфейса, то видимые изменения - это всего лишь эволюция прежнего внешнего вида, хотя с функциональной точки зрения было проделано немало работы, чтобы сделать их более удобными для работы с геймпадом или рулевым колесом, что требует меньше времени на то, чтобы дотянуться до клавиатуры. Самое большое изменение - это редизайн главного экрана, новая строка состояния, расположенная поверх множества различных экранов пользовательского интерфейса, быстрые сочетания клавиш в меню, новые шрифты, значки и многое другое. Результатом должно стать более четкое отображение в разрешениях 2K и 4K, а все изменения будут способствовать более удобному игровому процессу. В ближайшем будущем мы планируем создать отдельный, более подробный блог на эту тему, так что следите за обновлениями.

Переделка Калифорнии - Часть 3

Долгожданная третья фаза калифорнийской реконструкции сосредоточена на центральной Калифорнии. Шесть городов в этом регионе подверглись полной реконструкции: Сан-Франциско, Окленд, Стоктон, Санта-Крус, Гурон и Фресно. Мы также добавили два совершенно новых города: Сан-Хосе и Модесто, которые заменят Окдейл в нашей игре.

Все дороги в этом районе были полностью отремонтированы, включая такие крупные трассы, как CA-1, US-101, I-5, CA-99, US-395 и другие. Прекрасный национальный парк Йосемити также претерпел значительные улучшения в рамках этого обновления! Ниже вы можете посмотреть наш трейлер этого этапа реконструкции в Калифорнии.

International LTD 13 и Международная одинокая звезда

International LT получит обновленные опции интерьера и экстерьера, а Lone Star получит обновленный интерьер. Внешний вид International Its значительно улучшен за счет новых функций, настраиваемых опций и корректировок существующих деталей, включая добавление модели S13 с интегрированным силовым агрегатом. Были представлены дополнительные аксессуары, такие как новые удлинители обтекателей шасси, бампера и решетки радиатора, обтекатели под обтекателями, датчики слепых зон и укороченная дневная кабина.

Интерьеры обоих грузовиков также подверглись полному обновлению, были добавлены новые модели, обновленные текстуры, настраиваемые внутренние шкафы и физика работы кабины, что является весьма востребованной функцией. Следите за обновлениями, так как в будущем мы планируем вести отдельный блог на эту тему.

Всплывающие подсказки по параметрам

При наведении курсора мыши на каждый параметр настройки теперь отображается полезная информация, включая пояснения о том, что они делают. Теперь вы без труда поймете назначение каждого настраиваемого параметра в настройках, что позволит вам легко настроить свой опыт.

Система помощи при движении по полосе

После внедрения различных функций помощи водителю следующим шагом для нас стала разработка системы помощи при движении по полосе. Эта система является более сложной, поскольку она должна хорошо сочетаться с различными способами управления транспортными средствами. Особенно важно было обеспечить хорошую работу с рулевыми колесами с обратной связью по усилию, хотя это было непросто из-за возможных проблем, таких как петли обратной связи по усилию управления и другие детали.

Кроме того, система lane assistant имеет различные режимы, каждый из которых служит своим целям, что усложняет ее работу. Теперь водители грузовиков могут просто включить ее вместе с адаптивным круиз-контролем, что позволяет грузовику лучше управлять автомобилем.

Журнал изменений:

Карта

Переделка Калифорнии – Часть 3

Транспортные средства

Международный LT S13

Переработаны международные LoneStar (интерьер) и LT (экстерьер и интерьер)

Добавлена функция Lane assistant

Пользовательский интерфейс:

Существенное обновление дизайна пользовательского интерфейса (редизайн главного экрана, постоянная строка состояния, быстрое меню, новые шрифты, иконки и многое другое)

Параметры настроек отображают информацию о том, что они делают

Визуальные изменения:

Улучшения в системе рендеринга

Добавлена функция временного сглаживания

Обновлены каскадные тени

Мягкие частицы

Освещенный / затененный дым

Дальние тени

Оптимизирован расчет освещенности

Добавлен ограничитель частоты кадров

Звук:

Добавлены звуки скрипа тормозов

Итак, наслаждайтесь всеми этими новыми дополнениями, но, пожалуйста, помните: Это всего лишь экспериментальная бета-версия, еще не открытая бета-версия и даже не стабильная общедоступная версия, поэтому вы можете столкнуться с ошибками, нестабильностью или сбоями. Ничего страшного, если вы хотите дождаться открытой бета-версии или финального релиза. Но если вы заинтересованы в том, чтобы помочь нам сделать это быстрее, мы будем признательны за все ваши отзывы на нашем форуме и сообщения об ошибках в специальном разделе.

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей вики-страницей по моддингу, чтобы получить подробную информацию о модах для игры.

Если вы хотите принять участие в экспериментальном бета-тестировании, вы можете найти эту версию в ветке public_beta в Steam. Получить к нему доступ можно следующим образом: Клиент Steam → БИБЛИОТЕКА → щелкните правой кнопкой мыши на American Truck Simulator → Свойства → вкладка Бета-версии → public_beta → 1.50. Пароль не требуется. Иногда вам может потребоваться перезапустить клиент Steam, чтобы увидеть там правильное название ветки. Кроме того, экспериментальная бета-версия 1.50 в настоящее время недоступна для пользователей Mac OS, но ожидается, что она будет выпущена для платформы в ближайшем будущем.

Итак, спасибо нашему сообществу за вашу постоянную преданность делу и отзывы. Давайте вместе сделаем экспериментальную бета-версию ценным шагом к открытому бета-тестированию и созданию исключительной версии 1.50.