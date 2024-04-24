Свежие скриншоты из будущего DLC Небраска для American Truck Simulator - Cельское хозяйство

Небраска, прозванная “штатом кукурузников”, славится своим сельским хозяйством. Сегодня мы рады поделиться с вами некоторыми из складов, которые вы сможете посетить, а также некоторыми культурами и продуктами, которые вы сможете поставлять в нашем новом дополнении для American Truck Simulator. Кроме того, мы рады познакомить вас с новой функцией загрузки/ выгрузки! Давайте рассмотрим ее поближе, не так ли?

Небраска не новичок в сельском хозяйстве, более того, это один из ведущих штатов США по объему сельскохозяйственного производства. Некоторые из самых популярных продуктов, выращиваемых в этом регионе, включают кукурузу, соевые бобы и другие зерновые, которые вы сможете приобрести в игре. Еще один популярный продукт, выращиваемый в Небраске, - сахарная свекла! Путешествуя по Небраске, водители смогут посетить завод по производству сахарной свеклы, расположенный в Скоттсблаффе, с его знаменитыми высокими силосами для хранения.

Проезжая по Небраске, вы также можете заметить, что здесь довольно много коров! На самом деле, их так много, что в этой части США проживает больше крупного рогатого скота, чем людей, в результате чего соотношение составляет 3,31 голов крупного рогатого скота на человека. Из-за этого сбор травы на полях и даже вдоль обочин дорог стал обычным делом, поскольку свежая трава по-прежнему пользуется большим спросом из-за большого количества скота. Вы также можете заметить, что вокруг много сена, особенно на фермах!

Говоря о фермах, мы с гордостью сообщаем, что каждая из наших ферм, созданных в дополнении Nebraska, была изготовлена вручную, а не из обычного сборного материала. Это означает, что у вас будут уникальные склады, которые отличаются по внешнему виду, размеру и пунктам доставки! С этих ферм вы сможете перевозить различную продукцию, включая домашний скот и даже сельскохозяйственное оборудование, на различные фермы и производства по всему штату и за его пределами.

Мы также рады сообщить, что Nebraska станет первым дополнением, в котором появится совершенно новая функция динамической загрузки и разгрузки, которую вы сможете использовать на некоторых сельскохозяйственных складах по всему штату. Пожалуйста, имейте в виду, что эта функция все еще находится на первом этапе разработки. Мы надеемся продолжить разработку и опираться на эту первую итерацию в будущем.

Водители, использующие собственный прицеп-зерновоз-хоппер для перевозки кукурузы, Сои, зерна, сахарной свеклы, гранулированных кормов для животных, картофеля или семян хлопчатника, смогут погрузить или выгрузить свою продукцию через погрузочно-разгрузочный комплекс.

По прибытии на погрузку брезент с вашего прицепа будет снят, и местоположение бункера или силоса будет отмечено на вашем GPS-навигаторе. После того, как вы прибудете в указанное место и установите свой прицеп в нужное положение, он начнет заполняться товаром, который вы перевозите. Водителям, использующим прицепы с несколькими отсеками, необходимо будет равномерно заполнить оба отсека. Например, если у вас два отсека, первый заполнится, как только достигнет 50%, затем, после изменения положения вашего прицепа для заполнения второго контейнера, загрузка будет продолжаться до тех пор, пока он не будет полностью загружен на 100%.

После завершения погрузки ваш прицеп накроют брезентом, а на вашем GPS-навигаторе будет отображен пункт назначения. По прибытии на склад выберите опцию "Где вам это нужно?" и направляйтесь к месту разгрузки, где ваш прицеп будет выгружен!

Хотите увидеть эту новую функцию в действии? Т Не терпится обзавестись автоперевозками в Небраске? Тогда обязательно добавьте это в свой список желаний Steam! Мы с нетерпением ждем возможности поделиться новыми новостями о разработке в будущем, а пока продолжайте в том же духе!