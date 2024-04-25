Авторы нового ремейка культовой приключенческой игры Amerzone: The Explorer's Legacy рассказали о создании проекта

Сюжетная приключенческая игра Amerzone: The Explorer's Legacy была выпущена на ПК в далеком 1999 году, став одним из самых успешных проектов французской студии Microids. В этом году выйдет обновленное издание культовой игры с совершенно новой графикой и улучшенным сюжетом. Как сильно будет отличаться ремейк от оригинала, разработчики рассказали в специальном ролике.
Как отмечают в Microids, команда осознает важность оригинальных персонажей и сюжета в Amerzone: The Explorer's Legacy. Поэтому разработчики постарались осовременить игру таким образом, чтобы передать ее уникальный визуальный стиль и задумку.
Ремейк игры был создан с нуля и не использует ничего из активов оригинальной игры. Проект 1999 года служит для разработчиков первоисточником, который они внимательно изучают и воссоздают с использованием новых технологий. Новая игра станет своеобразным расширением известного мира, позволяя игрокам глубже погрузиться в эту историю.
В ремейке Amerzone: The Explorer's Legacy мы хотели развить персонажей и окружение, чтобы игра стала богаче и глубже.
Amerzone: The Explorer's Legacy создается для ПК и консолей. Игру обещают выпустить до конца 2024 года.
Настолько культовой, что первый раз о ней слышу.
типикал зумер~
Нет, типикал ноунейм игра, которой приписывают статус, которого у неё нет и никогда не было.
В конце 90-х и начале 00-х она была весьма популярна в среде любителей квестов. Я тогда мелкий был, и впервые ее увидел, когда батя проходил на первой "Соньке". Чуть позже мы с братом ее тоже прошли, т.к. она для квеста не была сильно трудной. В игре довольно незамысловатый сюжет, зато красивые виды и она довольно успокаивающая) Кажется, это первая игра за авторством Бенуа Сокаля, который потом выпустил "Сибирь" и "Сибирь 2" (Syberia / Syberia 2). Вроде, прям ничего особенного в игре не было, но она какая-то... Ламповая прям))) Уже тогда была) Позже ее даже на Android выпускали. Иногда подобных игр не хватает - чтобы просто нечто спокойное и красивое было, без мрачняка всякого и т.п. Немного нервы подлатать)))
Пожалуйста, сделайте возможность нормально бродить по игре на WASD, а не прежний point-&-click с пре-рендерами. Это то, чего реально не хватало этой игре, но тогда технически это было невозможно реализовать. Сейчас это сделать можно без проблем.