Авторы нового ремейка культовой приключенческой игры Amerzone: The Explorer's Legacy рассказали о создании проекта

В 1932 году молодой и амбициозный исследователь Александр Валембуа вместе со своим лучшим другом Антонио Альваресом отправились в экспедицию на таинственный остров Амерзон, желая прославиться и совершить научный прорыв.

Подружившись с аборигенами, Александр стал свидетелем удивительного ритуала, в центре которого было гигантское яйцо легендарных белых птиц. Желание доказать миру существование этих невероятных созданий затмило разум молодого исследователя, и он решился на отчаянный шаг — украсть священное яйцо, предав доверие туземцев. Однако, вернувшись во Францию, Александр столкнулся с жестокой реальностью — никто не поверил ни ему, ни его записям об Амерзоне.

Шли годы, мир менялся. Отгремела Вторая мировая война, а остров Амерзон по-прежнему оставался неисследованным и закрытым для посторонних. Его деспотичный лидер, Антонио Альварес, бывший друг Александра, тщательно охранял секреты острова. Сам же Александр Валембуа, постаревший и одинокий, коротал свои дни на заброшенном маяке, терзаемый мыслями о совершенной когда-то ошибке. Он мечтал лишь об одном — исправить совершённую им когда-то ошибку.

И вот, спустя шестьдесят долгих лет, судьба дарует Александру шанс на искупление. К нему приходит молодой журналист, жаждущий услышать историю о былых приключениях исследователя. С этого момента начинается ваше путешествие в мир Amerzone.

Amerzone — это приключенческая игра от первого лица, в которой вам предстоит погрузиться в атмосферу, напоминающую знаменитую Myst. Вы примерите на себя роль отважного журналиста, чья миссия — спасти от вымирания редкий вид волшебных птиц, обитающих на острове Амерзон. Ваш верный спутник в этом непростом деле — удивительный и необычный транспорт под названием «Гидрафлот». Это поистине универсальное средство передвижения, которое способно трансформироваться в зависимости от ситуации: то в конвертоплан, то в парусник, а порой и вовсе в самолёт.

Перемещаясь между живописными игровыми локациями, вы будете решать многочисленные загадки, отыскивать подсказки, оставленные некогда Александром Валембуа, и постепенно приближаться к разгадке тайны священных птиц. Но будьте готовы к тому, что ваш путь будет сопряжён с трудностями — вам придётся постоянно искать топливо для вашего транспорта и расчищать проходы, преодолевая всевозможные препятствия.