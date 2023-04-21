Состоялся релиз VR версии фэнтези ретро-шутера Amid Evil ©

Версия для виртуальной реальности фантастического боевика от первого лица Amid Evil вышла в Steam. По словам разработчиков из студии Indefatigable, это не просто порт, а созданная на полностью новой технической основе версия шутера для полноценного погружения в VR.

Все ключевые фишки обычной игры были бережно перенесены: 7 эпизодов со своей уникальной визуальной стилистикой, разнообразное оружие с несколькими режимами стрельбы, ИИ с адаптирующийся сложностью, большие и многоуровневые арены, множество опций для настройки игрового опыта, саундтрек от Эндрю Халшалта и движок Unreal Engine 4 использующийся на полную (пусть и в ретро шутере).

Amid Evil VR поддерживает устройства Valve Index, Meta Quest 2, HTC Vive. Приобрести игру можно в Steam, на неё действует скидка 10% (67% если на учётной записи уже приобретена обычная версия) до 27 апреля (доступно в России и Беларуси):

Также разработчики напоминают о дополнении The Black Labyrinth, выход которого должен состояться этим летом.