Amnesia: A Machine for Pigs 10.09.2013
7.1 523 оценки

В GOG началась раздача хоррора Amnesia: A Machine for Pigs

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Taicho
Новости

В GOG стартовала раздача Amnesia: A Machine for Pigs в честь выхода новой части этой серии игр. Свою копию вы можете получить прямо с главной страницы GOG.

Вы можете найти игру тут или нажать вот тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда. Предложение действительно еще 70 часов и закончится 9 июня.

Amnesia: A Machine for Pigs - От создателей игр «Амнезия: Призрак прошлого» и «Dear Esther» представляем новый хоррор от первого лица, который утащит вас в пучины жадности, власти и безумия. Он вопьется в ваши ребра и сожрет ваше сердце.

Раздачи и скидки
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
AlexFullBeast

Худшая часть. Просто тупая ходьба без хоррора в целом.

2
bohdan2015

зато OST какой! да, но идея стоила того)

0