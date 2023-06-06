В GOG началась раздача хоррора Amnesia: A Machine for Pigs ©

В GOG стартовала раздача Amnesia: A Machine for Pigs в честь выхода новой части этой серии игр. Свою копию вы можете получить прямо с главной страницы GOG.

Вы можете найти игру тут или нажать вот тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда. Предложение действительно еще 70 часов и закончится 9 июня.

Amnesia: A Machine for Pigs - От создателей игр «Амнезия: Призрак прошлого» и «Dear Esther» представляем новый хоррор от первого лица, который утащит вас в пучины жадности, власти и безумия. Он вопьется в ваши ребра и сожрет ваше сердце.