Amnesia: The Bunker отложили на две недели - демоверсия скоро появится в Steam ©

Frictional Games объявила, что Amnesia: The Bunker, предстоящая четвертая часть серии игр ужасов Amnesia, задерживается на две недели. Изначально игра должна была выйти 23 мая, но теперь ее выход назначен на 6 июня после того, как разработчики столкнулись с необычными ошибками во время сертификации.

Выступая через Twitter, представитель Frictional Фредрик Олссон подробно рассказал о причинах задержки Amnesia: The Bunker. По словам Олссона, игра в настоящее время проходит процесс сертификации, в ходе которого игра проверяется на отсутствие критических ошибок и сбоев перед выпуском. Олссон говорит, что Frictional столкнулась с несколькими "редкими" сбоями, которые "очень трудно определить, воспроизвести и, соответственно, исправить", поэтому дата выхода 23 мая больше не является реальной. По словам Олссона, что альтернативой задержке игры было бы попросить команду Frictional работать по выходным или ночам, но студия "просто не хочет делать этого".

Однако в этом заявлении о задержке есть и положительная сторона. Олссон говорит, что "очень скоро" на Steam выйдет демоверсия Amnesia: The Bunker, которая даст вам возможность поиграть в "некоторые части игры". Он не уточнил, какие именно части игры будет содержать демоверсия, и не говорит, когда она появится.