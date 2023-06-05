Amnesia: The Bunker 06.06.2023
7.5 87 оценок

Первые 20 минут хоррора Amnesia: The Bunker

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butcher69
Новости

Портал IGN показал первые 20 минут Amnesia: The Bunker. Релиз хоррора запланирован на 6 июня 2023 года. Игра станет доступна на ПК в Steam и Epic Games Store, а также на консолях: Xbox и PlayStation. Критики сдержанно встретили новинку, но в целом игра получила хорошие оценки.

Действие Amnesia: The Bunker разворачивается в прифронтовых окопах Первой мировой войны. Будучи членом французской пехоты, вы и ваш друг должны пройти через ужасы войны и добраться до места встречи за окопом. К сожалению, все идет не по плану, и вы не успеваете дойти, как попадаете под немецкий огонь.

Выйдя из комы и страдая амнезией, вы бродите по пустынным коридорам бункера, пока не находите умирающего товарища, который объясняет вам всю серьезность ситуации, в которой вы оказались. В бункере обитает какое-то странное, смертельно опасное существо, а офицеры завалили единственный выход. Умирая, солдат объясняет вам простую цель игры: найти выход из бункера.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
saa0891

Ну начало прикольное,радует что они таки наконец добавили в серию оружие,а то я просто ненавижу когда заставляют тупо сидеть по шкафчикам,здесь хоть какая то альтернатива будет.

3
SOLUS5678

Интересно!!!

0
bohdan2015

студия то могла сделать гораздо больше) видно идея засела в голову и не отпускала всё время:D

0