Первые 20 минут хоррора Amnesia: The Bunker ©

Портал IGN показал первые 20 минут Amnesia: The Bunker. Релиз хоррора запланирован на 6 июня 2023 года. Игра станет доступна на ПК в Steam и Epic Games Store, а также на консолях: Xbox и PlayStation. Критики сдержанно встретили новинку, но в целом игра получила хорошие оценки.

Действие Amnesia: The Bunker разворачивается в прифронтовых окопах Первой мировой войны. Будучи членом французской пехоты, вы и ваш друг должны пройти через ужасы войны и добраться до места встречи за окопом. К сожалению, все идет не по плану, и вы не успеваете дойти, как попадаете под немецкий огонь.

Выйдя из комы и страдая амнезией, вы бродите по пустынным коридорам бункера, пока не находите умирающего товарища, который объясняет вам всю серьезность ситуации, в которой вы оказались. В бункере обитает какое-то странное, смертельно опасное существо, а офицеры завалили единственный выход. Умирая, солдат объясняет вам простую цель игры: найти выход из бункера.