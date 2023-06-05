Amnesia: The Bunker получает сдержанную похвалу от критиков

Новый хоррор от Frictional Games выходит уже завтра и в сети начали появляться первые обзоры и оценки от критиков, которые в целом довольно положительны - у игры 79 баллов на Opencritic.
Вот некоторые выдержки из обзоров:
Amnesia: The Bunker слишком близка к тому, что Frictional Games делала уже более десяти лет, но благодаря более свободному подходу к геймплею команда снова на правильном пути. В сочетании с отличным сеттингом Amnesia: The Bunker представляет собой значительное улучшение по сравнению со своей предшественницей. Вы все еще будете сталкиваться с теми же камнями преткновения, что и раньше, но этот ужастик можно рекомендовать
Amnesia: The Bunker - одна из самых страшных игр в жанре ужасов, но те, кто ищет в Resident Evil 4 уровень продолжительности и реиграбельности, будут серьезно разочарованы. Cultured Vultures
Amnesia: The Bunker - это захватывающая игра в жанре ужасов, которая фантастически использует свой сеттинг, чтобы держать игроков в напряжении, страхе и отчаянном желании не выключать свет.
Сравинивать амнезию и резидент евил... идNoтизм, это две разные игры. А вообще пусть свалят в туман эти критики. Мы сами сыграем и поймем.
Слушать критиков, себя не уважать.
Согласен
Вообще, в данном случае это разумно. Схожие элементы в играх есть. Ну только элементы. В целом разные игры, это да. Но и там и там, есть сейв-румы, чемодан куда вещи складываешь, микроменеджмент, ходьба по одним и тем же локациям из раза в раз. Но да, Амнезия больше пытается пугать и по большей части, не является сурвайвал-хоррором
То что элементы одинаковые это не повод сравнивать. Может давай сравним и с другими играми? Это абсурд.
А чем она является?
Классическая Амнезия не является сурвайвал-хоррором в привычном для нас понимании. Она ближе к обычным хоррорам. А вот Бункер, уже во многом и правда сурвайвал-хоррор
Мне очень нравится вот честно. Да, это больше для фанатов что-ли… Старенько, бюджетно, но очень лампово, атмосферно. Эта часть мне пенумбру первую напоминает со смесью амнезии. Откровенно прошлая часть для меня наверное худшая игра фрикшнал… НО! Худшая из лучших. (Не в целом игр, а именно у них в их библиотеке игр)
Я вот не пойму, это игра 1 разраба? Ко всему уважению такое развитие с прощед. части всё равно недостойно для 2023 года.