Amnesia: The Bunker получает сдержанную похвалу от критиков ©

Новый хоррор от Frictional Games выходит уже завтра и в сети начали появляться первые обзоры и оценки от критиков, которые в целом довольно положительны - у игры 79 баллов на Opencritic.

Вот некоторые выдержки из обзоров:

Amnesia: The Bunker слишком близка к тому, что Frictional Games делала уже более десяти лет, но благодаря более свободному подходу к геймплею команда снова на правильном пути. В сочетании с отличным сеттингом Amnesia: The Bunker представляет собой значительное улучшение по сравнению со своей предшественницей. Вы все еще будете сталкиваться с теми же камнями преткновения, что и раньше, но этот ужастик можно рекомендовать

Amnesia: The Bunker - одна из самых страшных игр в жанре ужасов, но те, кто ищет в Resident Evil 4 уровень продолжительности и реиграбельности, будут серьезно разочарованы. Cultured Vultures

Amnesia: The Bunker - это захватывающая игра в жанре ужасов, которая фантастически использует свой сеттинг, чтобы держать игроков в напряжении, страхе и отчаянном желании не выключать свет.