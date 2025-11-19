Неожиданная коллаборация: Stardew Valley приходит в Among Us

Stardew Valley за годы существования успела обзавестись несколькими коллаборациями, и, похоже, этот список будет только расти. Хотя игра редко участвует в подобных проектах, разработчик ConcernedApe иногда идёт на партнёрства, если считает, что они порадуют сообщество. Именно так появились кроссоверы с Terraria и Infinity Nikki — играми, которые близки по духу аудитории Stardew Valley.

Теперь к ним присоединяется совершенно неожиданный союз. В соцсети X команда Among Us объявила коллаборацию со Stardew Valley, объединив уютный фермерский мир с социальным дедуктивным хаосом. С 18 ноября 2025 года по 18 февраля 2026 года игроки Among Us смогут приобрести новый набор тематических предметов за 3300 «Бобов» — валюту, которую можно получить в процессе игры.

Все предметы размещены в отдельном Cosmicube, который, как и другие, остаётся у игрока навсегда и открывается по мере игры. Внутри — целая коллекция знакомых образов: наряд Абигейл, комбинезон Льюиса, образы Линуса, Себастьяна и мистера Ци, таблички-пасхалки, соломенная шляпа, фруктовые шапки и даже «Борода дедушки».

При этом коллаборация остаётся односторонней: никаких предметов из Among Us в Stardew Valley пока не заявлено. Однако, как и в прошлые разы, фанаты надеются на небольшую пасхалку или будущий взаимный обмен.

Хотя такое сотрудничество выглядит неожиданным — у игр мало общего — обе стали прорывными инди-хитами. Если этот кроссовер окажется успешным, он может открыть дверь ещё более удивительным совместным проектам. И учитывая, что Stardew Valley готовит новое обновление, её история далека от завершения.