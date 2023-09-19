Киберпанковый ролевой экшен ANNO: Mutationem доберётся до консолей Xbox 22 сентября ©

Издательство Lightning Games и разработчики Thinking Stars сообщили о скором выпуске ANNO: Mutationem на Xbox. Эта экшн-ролевая игра выйдет 22 сентября на Xbox One, Xbox Series.

ANNO: Mutationem разработана небольшой группой независимых китайских разработчиков, которые задались целью создать графику в стиле киберпанк-экшн с использованием пиксельной графики. В игре присутствуют части игрового процесса с боковой прокруткой и видом от третьего лица, а также отзывчивая боевая система. Кроме того, игрокам придется взаимодействовать с другими персонажами в шумном киберпанк-городе, чтобы решать головоломки и находить пути развития сюжета.

Разработчики добавили новую концовку, а также «Новую игру+». В «Новой игре+» игроки могут унаследовать оружие, жетоны, деньги, очки навыков и таланты из предыдущей игры и повысить сложность до уровня «Ад», также доступен «Легкий режим».

Что касается новой концовки, имейте в виду, что ее можно обнаружить после финального босса и после разговора с G. Исходная концовка осталась в игре, но была улучшена несколькими дополнительными роликами.