Anthology of Fear: Уникальный психологический хоррор скоро выходит на Xbox ©

Запланированный к выпуску 4 октября, Anthology of Fear, исключительная психологическая игра ужасов, раскрывающая тайну загадочного исчезновения, выйдет на консолях Xbox One и Xbox Series X|S. Игра, разработанная OhDeer Studio и 100 GAMES, выделяется своей загадочной реальностью и многогранной атмосферой страха. Ранее доступная на ПК и Nintendo Switch, также запланирован ее выпуск на PlayStation 4 и PlayStation 5 в 2023 году.

Ответственность за публикацию Anthology of Fear на Xbox One несет Ultimate Games S.A., и благодаря обратной совместимости игра совместима с Xbox Series X|S. Версия игры для ПК получила положительные отзывы от игроков, с текущим рейтингом положительных отзывов игроков на платформе Steam в 72 процента. Видеоролики геймплея Anthology of Fear на YouTube собрали более 5 миллионов просмотров.

Anthology of Fear предлагает уникальный психологический опыт ужасов, представленный от первого лица и отличающийся стильным звуково-визуальным дизайном. Геймплей сосредотачивается на исследовании, решении головоломок и расследовании. Сюжет крутится вокруг таинственного исчезновения Натана и включает в себя разные подсюжеты, тесно связанные с этим загадочным событием. Игроки также могут пережить историю с точки зрения брата Натана, Итана, который неустанно ищет истину. Это путешествие далеко не простое и приводит к беспокойным встречам с сюрреалистическими и непонятными явлениями.

Генеральный директор Ultimate Games S.A., Рафал Елонек, комментирует:

Anthology of Fear - это игра ужасов с линейным сюжетом, в которой нет недостатка в паранормальных и трагических событиях, ощущении преследования и ужасах, скрывающихся в глубинах человеческой психики. Напряжение и душащая атмосфера здесь дополняются как вызывающей визуальной составляющей, так и звуковым дизайном, который соответствует ситуации. Это также игра, затрагивающая вопросы тяжелых психических расстройств и намекающая на реальные проблемы.

Игра разделена на несколько глав, предлагая разные точки зрения различных персонажей. Игроки могут рассчитывать на среднее время прохождения игры от 2,5 до 4,5 часов.

Основные характеристики Anthology of Fear:

Уникальный сюжет;

Психологический ужас;

Многогранный страх;

Двусмысленная реальность;

Стильный звуково-визуальный дизайн.

Дата выпуска Anthology of Fear на Xbox One и Xbox Series X|S назначена на 4 октября 2023 года. В 2023 году также ожидается выпуск игры на PlayStation 4 и PlayStation 5.