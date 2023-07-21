Научно-фантастический roguelite-шутер ANVIL выходит в конце июля

Научно-фантастический шутер с видом сверху ANVIL выйдет полностью на следующей неделе после периода в раннем доступе. Кооперативная игра в жанре roguelite от разработчика Action Square и издателя HIKE покидает ранний доступ для ПК в Steam в четверг, 27 июля. Захватывающий режим PvP появится вместе с коммерческим релизом — игроки сойдутся лицом к лицу в дуэлях до лучших из пяти со свирепыми противниками, чтобы добиться славных побед.
В ANVIL игроки отправятся в эпическое путешествие по космосу в поисках неизвестного галактического наследия, известного как Хранилище. На протяжении своего путешествия брейкеры будут объединяться с командами до трех игроков, чтобы собирать различные артефакты, сражаться с могущественными космическими монстрами, участвовать в напряженных, стремительных боях и побеждать устрашающих боссов. В шутере с видом сверху есть четыре режима игры, которые могут испытать разбойники, каждый из которых отличается по сложности:
- Абсолютно новый режим PvP. Последний добавленный игровой режим — это адреналиновый PvP, и разбойники могут сразиться, чтобы первыми выиграть три раунда и выйти победителем.
- Практический режим. Подходит для новых игроков. Этот режим удаляет все опасные элементы в галактике, чтобы нарушители могли познакомиться с игрой.
- Галактический режим. В этом режиме разрушители могут исследовать обширные галактики в последовательном порядке, чтобы найти и воспроизвести различные реликвии.
- Режим сезонных испытаний. С несколькими уникальными планетами в ANVIL этот режим позволяет игрокам выбирать, какие из них они хотели бы исследовать, а значки испытаний можно получить за прохождение более высоких уровней сложности.