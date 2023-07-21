Научно-фантастический roguelite-шутер ANVIL выходит в конце июля ©

Научно-фантастический шутер с видом сверху ANVIL выйдет полностью на следующей неделе после периода в раннем доступе. Кооперативная игра в жанре roguelite от разработчика Action Square и издателя HIKE покидает ранний доступ для ПК в Steam в четверг, 27 июля. Захватывающий режим PvP появится вместе с коммерческим релизом — игроки сойдутся лицом к лицу в дуэлях до лучших из пяти со свирепыми противниками, чтобы добиться славных побед.

В ANVIL игроки отправятся в эпическое путешествие по космосу в поисках неизвестного галактического наследия, известного как Хранилище. На протяжении своего путешествия брейкеры будут объединяться с командами до трех игроков, чтобы собирать различные артефакты, сражаться с могущественными космическими монстрами, участвовать в напряженных, стремительных боях и побеждать устрашающих боссов. В шутере с видом сверху есть четыре режима игры, которые могут испытать разбойники, каждый из которых отличается по сложности: