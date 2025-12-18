HLX продолжает получать обновления, как заметил Тайлер МакВикер

Несколько недель назад надежды сообщества Half-Life были подогреты слухами о том, что Half-Life 3 не только находится в активной разработке, но и на стадии доработки и оптимизации, приближаясь к анонсу. Однако теперь, когда на носу праздники, маловероятно, что даже такая компания, как Valve, работающая по своим собственным правилам, анонсирует проект до конца года, как предполагалось ранее.

Однако отсутствие официального анонса не должно заставлять терять надежду, поскольку проект, который, по слухам, станет третьей частью серии, не был заброшен. Напротив, он получил новое обновление, которое, несомненно, вселит новую надежду в фанатов.

Как сообщал Тайлер МакВикер, ранее подробно рассказывавший о последних обновлениях проекта HLX на движке Source 2, обновление Dota 2 от 16 декабря 2025 года добавило новые фрагменты кода, напрямую связанные с проектом, который, по слухам, станет Half-Life 3.

Хотя подробное объяснение того, что означают эти новые дополнения для проекта HLX, ещё не было предоставлено, сообщество подтвердило их подлинность и что они связаны с системой Animgraph 2 — новой системой разрешения анимации, призванной заменить предыдущую систему, которая вызывала большое потребление полосы пропускания в многопользовательских играх. Для тех, кто не интересуется разработкой игр, эти дополнения всё равно важны, поскольку являются неоспоримым доказательством того, что разработка HLX продолжается.

С другой стороны, эти обновления не указывают на то, когда проект HLX будет официально представлен. По слухам, Half-Life 3 станет игрой, которая выйдет на Steam Machine весной 2026 года, так что, если эти планы не изменились, скоро мы наконец узнаем, продолжится ли культовая серия от Valve после VR-игры Half-Life: Alyx и как именно.