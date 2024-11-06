Геймплейный трейлер сезона "Сквозь разломы" Apex Legends

Разработчики Apex Legends опубликовали релизный трейлер 23 сезона, получивший название "Сквозь разломы". В новом сезоне игроков ожидает режим "Оригинальная КБ", новая реликвия, реворк Лайфлайн, сезонные награды боевого пропуска и многое другое. Обновление уже доступно для скачивания на всех платформах.
Коротко о главном:
- Реворк Лайфлайн;
- Переработанные бонусы класса "поддержки";
- Новая универсальная реликвия – керамбит;
- Новый временный режим "Оригинальная КБ", в котором игроки смогут сыграть в оригинальную Apex Legends образца 2019 года;
- Новая функция "Отображение навыков", которая будет отображать баланс сил в матчах по мере загрузки каждого игрока в матч;
- Множество новых наград для сезонного боевого пропуска и товаров во внутриигровом магазине;
- Различные исправления и улучшения игрового процесса, о чем вы можете узнать больше из описания патча на официальном сайте игры.
Apex Legends доступна бесплатно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app и Steam.
Зашёл в игру, поностальгировал... Потратил 1600 монет на ивент и около 3 тысяч металла, а в итоге выпало одно разочарование, если не считать легендарного скина на оружие — кажется, на Хэмлок. После этого решил удалить игру со Стима. Седьмой сезон стал переломным: с того момента всё пошло не так, как должно было. Игра начала терять свою суть, а постоянные новые облики для реликвий старых персонажей, у которых реликвии уже есть, начали казаться странными. Логичнее было бы выпускать их для новых героев, но, видимо, разработчики видят это по-другому. Кстати, за почти пять лет игры мне выпал всего один релик — странно, учитывая, что у моих товарищей, которые начали играть далеко не со старта, по две реликвии, и они не донатят, кроме как на боевой пропуск. Плюс, устал от игроков с мапперами вроде REWASD, от тех, кто играет на контроллерах с прицелом, словно с читами, от постоянных сбоев серверов, высокого пинга и пропадающих звуков врагов. Трудно поверить, что игра сможет выбраться из того болота, куда её постепенно затягивает EA.