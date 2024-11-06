Геймплейный трейлер сезона "Сквозь разломы" Apex Legends

Разработчики Apex Legends опубликовали релизный трейлер 23 сезона, получивший название "Сквозь разломы". В новом сезоне игроков ожидает режим "Оригинальная КБ", новая реликвия, реворк Лайфлайн, сезонные награды боевого пропуска и многое другое. Обновление уже доступно для скачивания на всех платформах.

Коротко о главном:

Реворк Лайфлайн;

Переработанные бонусы класса "поддержки";

Новая универсальная реликвия – керамбит;

Новый временный режим "Оригинальная КБ", в котором игроки смогут сыграть в оригинальную Apex Legends образца 2019 года;

Новая функция "Отображение навыков", которая будет отображать баланс сил в матчах по мере загрузки каждого игрока в матч;

Множество новых наград для сезонного боевого пропуска и товаров во внутриигровом магазине;

Различные исправления и улучшения игрового процесса, о чем вы можете узнать больше из описания патча на официальном сайте игры.

Apex Legends доступна бесплатно на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и ПК через EA app и Steam.