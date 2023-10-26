Геймплейный трейлер сезона "Воспламенение" Apex Legends

Настало время блистать в Apex Legends: «Воспламенение». Осветите себе путь в бою вместе с Кондуит, новой легендой, чьи способности зарядят вашу команду на победу. Сражайтесь в обновлённом Месте бури. Схватки там будут более динамичными и опасными, ведь карта стала меньше, и на ней появились разрушенные и новые локации.

Узнайте, какие опасности вас подстерегают в новых интересных местах — Пилоне Ваттсон, станции З.Е.В.С. и других. Объедините свои учётные записи в рамках кроссплатформенного прогресса, доказав, что вы достойны войти в пантеон легенд и повышайте уровни боевого пропуска «Воспламенения», чтобы получить предметы внешнего вида под стать чемпиону. Блистайте с Кондуит в Apex Legends: «Воспламенение» с 31 октября!

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