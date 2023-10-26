Игроки Apex Legends требуют вернуть студию The Mill, которая некогда работала над всеми синемитиками для игры

Пользователи социальных сетей требуют привлечь к созданию трейлеров студию The Mill, некогда работавшую над всеми синематиками Апекса.
Особенную популярность запрос приобрёл в твиттере.
Бога ради, просто верните пряморуких художников из The Mill. Все новые синематики от PsyOp выглядят, как короткие метры по фортнайту или овервотчу – пишут юзеры в комментариях под официальным анонсом лаунч-ролика сезона "Запал" в твиттере.
Напоминаем, что RE официально заявили о "временном прекращении сотрудничества" с The Mill в 10 сезоне, после череды перестановок руководителей студии-разработчика.
А вас устраивает новый стиль анимаций?
Не знаю что там и как. Но делать видосики как это делает ворл оф варкрафт точно стоит.
Один раз я даже повелся и купил БФА с подпиской. Поиграл 1 день и продал акк. На столько сильна магия маркетинга крутых качественных видеороликов.
Если фанаты жалуются, значит есть причина.
согласен верните их
Пофиг на анимации.. Было бы поменьше трансов и геев, символов гордости и т.д., тогда вообще не было бы претензий к игре.
По делу