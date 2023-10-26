Игроки Apex Legends требуют вернуть студию The Mill, которая некогда работала над всеми синемитиками для игры

Мультиплеерный шутер в жанре «королевской битвы», действие которого разворачивается во вселенной Titanfall.

Сражайтесь за звание лучшего бойца на всём Фронтире и освойте стиль боя каждого персонажа. Все бойцы обладают своими уникальными преимуществами и умениями. И весь исход матча зависит лишь от того, как вы умеете использовать эти умения в бою и способны ли вы опираться на сильные стороны своего отряда.