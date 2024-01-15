Игроков Apex Legends шокировал уродливый скин из кроссовера с Final Fantasy VII Rebirth

На днях в бесплатной королевской битве Apex Legends от разработчиков из студии Respawn Entertainment впервые был запущен крупный кроссовер с другой игрой. В шутер были добавлены предметы и косметические украшения из Final Fantasy VII Rebirth, что должно было порадовать ценителей жанра JRPG, но в итоге ивент полностью разочаровал геймеров. Игроков неприятно удивили высокие цены на донатные предметы из кроссовера, а некоторые скины оказались настолько уродливыми, что вызвали шок у пользователей.
В преддверии скорого релиза Final Fantasy VII Rebirth студия Respawn начала новое сотрудничество с Square Enix, добавив тематическое событие в Apex Legends. Ивент, который должен был развлекать игроков и удовлетворить фанатов обеих франшиз, принес с собой новую категорию косметики на сотни долларов. Разработчики достаточно оперативно отреагировали на недовольство игроков и уже успели подправить цены, а вот с тематическими скинами дела обстоят намного сложнее. Их плохое качество стало поводом для создания нового мема в сообществе игроков шутера.
Поводом для шуток стал образ Айрис. Еще по первым трейлерам ивента, многие пользователи просили обратить внимание команду Respawn на низкое качество игровой модели. Тогда была надежда, что скин получится исправить или даже переделать, но похоже все замечания игроков были проигнорированы. По словам пользователей, скин Айрис в Apex Legends выглядит еще хуже, чем в официальных роликах. С низкими настройками графики, модель героини превращается в настоящий кошмар, и теперь её образ стал новым мемом для оценки визуального качества игры.
Неудивительно Apex Legends феминизированный лгбт мусор
Еще не надоело?
В том то и дело что надоело, и уже надо прекращать делать игры с лгбт...
Ага. И при этом она всё равно на голову выше пубга,колды и прочих форточек)
По любому какой то трансгендер лепил.
Это мамка Айрис. Кстати автор тот же, кто делал мамку Мери Джейн в пауке 2
Это ж надо так облажаться. О_О
Знатно они Айрис прокачали, прям под современные западные каноны..
Мда, типично для западной индустрии, к сожалению. И почему они так ненавидят красивых женщин?
Потому что ещё в средние века всех красивых сожгли, а сейчас просто
Постарела немножко XD
Эта новость сделала мой день смеюсь в голос)
Сейчас мода такая, удивлять, но в обратную сторону
баб Зин, это вы?
Криворукие дизайнеры обыденная вещь....но конечно комментарии про ЛГБТ-индустрию и прочий бред улыбают. Думаю Японская студия Capcon тоже ЛГБТ и прочие нехорошие люди, ведь у них тоже вышла довольно некрасивая моделька(точнее рескин, но все же) в кроссовере с Семейкой шпионов или это другое?
Так это вроде скин (одежда + прическа + оружие) на персонажа игрока, а его внешность к внешности Йор никакого отношения не имеет. С Айрис же ситуация совсем другая (в этом скине основной упор на внешности, т.к. одежда тут своя), тут просто страшная внешне моделька персонажа и если убрать схожую прическу, ты не угадаешь кто перед тобой.
ПС: Интересно модельку они сами делали или заказывали на аутсорсе?