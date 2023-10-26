Кроссплатформенный прогресс появится в Apex Legends вместе с началом сезона "Воспламенение"

Разработчики Apex Legends рады сообщить, что с выходом сезона «Воспламенение» в игре появится кроссплатформенный прогресс. Кроссплатформенный прогресс ожидается на всех платформах. Чтобы функция работала надлежащим образом, разработчики будут подключать игроков постепенно.



Следите за внутриигровыми сообщениями, когда можно будет подключить эту функцию, чтобы объединить все игровые материалы и прогресс. Данные кроссплатформенного прогресса будут связаны с вашей учётной записью EA. Из-за особенностей учётных записей на разных платформах объединение некоторых аспектов Apex Legends (монеты Apex, материалы для изготовления и т. д.) будет происходить по-разному: читайте в таблице ниже. Если вы не войдёте в систему во время периода проведения объединения, не волнуйтесь: объединение учётной записи произойдёт чуть позже автоматически.



Примечание: никакие новые учётные записи Apex Legends, созданные после 20 октября для одной и той же учётной записи EA, не будут подлежать объединению.

Игровые материалы и предметы внешнего вида

Доступные вам легенды и инвентарь будут одинаковыми на всех платформах, за исключением эксклюзивных предметов для каждой платформы и предметов, полученных в подарок:



Доступно только на PlayStation - Предметы из наборов по подписке PS+

Доступно только на Xbox - Издание «Основатель Xbox» и Предметы по подписке Xbox Gold

Доступно только на Nintendo - легендарный скин "П.У.Т.Ь."

Валюта

ПК/Xbox/PlayStation: единый игровой прогресс на разных платформах. Покупки, совершенные на Нинтендо, будут доступны только на Нинтендо.



Прогресс БП будет привязан к единой учетной записи ЕА, а некоторые достижения (рейтинговые места и, например, пройденные испытания) будут доступны только отдельно для каждой платформы.