Новый сезон Apex Legends принесет самые масштабные изменения в королевскую битву

Королевская битва Apex Legends от Respawn Entertainment и Electronic Arts крайне уверена в себе, несмотря на снижение популярности всего жанра. Разработчики регулярно выпускают обновления и проводят ивенты, которые позволяют привлекать более 250 тысяч игроков одновременно только в одном Steam. Авторы даже не собираются сбавлять обороты и уже в этом году собираются представить следующий сезон с новым контентом и самыми масштабными изменениями в привычный игровой процесс.
Respawn Entertainment представила новый сезон для Apex Legends с подзаголовком "Прорыв". В нём будет представлена совершенно другая система улучшения легенд. Благодаря этому обновлению появится полноценная внутриигровая прогрессия персонажей, а игроки смогут выбирать, какие улучшения им нужны.
Теперь из лута полностью пропадет броня, однако игроки по-прежнему смогут повышать её уровень через убийства и выполнение особых целей. Вместе с этим EVO-броня будет обладать набором перков, которые будут сбрасываться с каждым матчем.
Кроме этого, разработчики обещают улучшить рейтинговый режим Apex Legends, пересмотрев подсчет очков, и добавят 120 FPS на консолях текущего поколения. В этом году королевская битва будет отмечать свое 5-летие с момента релиза, поэтому игру могут ждать еще большие изменения в течение всего 2024 года.
Что за трек, напомните?