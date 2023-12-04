Разработчики Apex Legends довольны техническими возможностями шутера и не планируют обновлений движка

Популярная королевская битва Apex Legends от Respawn Entertainment в качестве основы использует достаточно старый игровой движок Source, который был выпущен компанией Valve еще в 2013 году. Несмотря на десятилетнюю давность технологий, используемых в шутере, разработчики остаются полностью довольны функциональными и производительными возможностями. Судя по всему, в Respawn не хотят следовать современному тренду бездумного обновления игрового движка и поэтому сосредоточатся на контентных нововведениях.

Как пояснили в Respawn Entertainment, обновление движка в любой игре - это весьма трудоемкий рабочий процесс, который требует внимания огромного количества инженеров и программистов. В конкретном случае с Apex Legends, модернизация движка вынудит команду отвлечься от разработки обычных патчей и нового контента. Кроме того, новые технологии могут создать большую нагрузку на оригинальную команду поддержки шутера, а также негативно отразиться на опыте простых геймеров.

Разработчики Apex Legends на данный момент не желают создавать дополнительных проблем игрокам, поэтому сосредоточатся на улучшениях игры, которые возможны в текущем формате. В студии остаются уверены в прагматичности движка Source, который будет оставаться актуальным еще долгие годы, а благодаря собственным правкам в Respawn, игроки не почувствуют "потерю" технологий.