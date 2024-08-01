Разработчики Apex Legends выпустили трейлер нового обновления

В сегодняшнем трейлере Respawn представила новую карту E-District, которая появится в Apex Legends в дополнении «Shockwave» перед её релизом 6 августа 2024 года.

В сегодняшнем трейлере также тизерится Trios Revival, который представляет ещё один способ возрождения товарищей по команде без баннеров и маяков.

Вместо этого игроки будут автоматически возрождаться на основе таймера, который меняется в зависимости от игрового процесса. Каждая смерть увеличивает таймер, но товарищи по команде могут ускорить его, нанося урон противникам.

В новом сезоне также появится система Akimbo, которая позволит игрокам одновременно использовать либо два пистолета P2020, либо два пистолета Mozambique.