Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 578 оценок

Resident Evil Requiem достигла 4 миллионов добавлений в списки желаний

monk70 monk70

Интерес к следующей части культовой хоррор-серии Capcom продолжает набирать обороты. Компания отчиталась о новом рубеже: Resident Evil Requiem уже добавили в списки желаний более 4 миллионов пользователей, что делает игру одной из самых ожидаемых новинок ближайших месяцев.

Дополнительный ажиотаж подогревает и приближающийся релиз: до выхода Resident Evil Requiem остаётся менее 70 дней. В конце ноября Capcom сообщала о 3-х миллионах добавлений. Очевидно, немаловажную роль в привлечении ещё одного миллиона сыграл анонс Леона Кеннеди в качестве играбельного персонажа.

С учётом внушительных показателей вишлистов и устойчивого интереса аудитории, Resident Evil Requiem имеет все шансы стать одним из крупнейших релизов франшизы и привлечь к серии как давних фанатов, так и новых игроков.

6
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
askazanov

И сколько из них потом будет разочарований? )

1
Saka Madiq

ни одна из, как минимум, последних 4х игр RE не разочаровала, также будет и тут

kaiberserk

Мы все знаем, что леон умрет не от старости, главное что б это сделали красиво, а не доили персонажа до 15 части

SERGEY-SP

Остаеться вопрос насколько Крутая будет игра ,и сколько там будет контента ,и че по играбельности будет !

askazanov

Не жди чего то крутого)

hamshut
Дополнительный ажиотаж подогревает и приближающийся релиз: до выхода Resident Evil Requiem остаётся менее 70 дней.

Ну если быть точнее, то даже менее 55 дней)