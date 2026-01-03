Resident Evil Requiem достигла 4 миллионов добавлений в списки желаний

Интерес к следующей части культовой хоррор-серии Capcom продолжает набирать обороты. Компания отчиталась о новом рубеже: Resident Evil Requiem уже добавили в списки желаний более 4 миллионов пользователей, что делает игру одной из самых ожидаемых новинок ближайших месяцев.

Дополнительный ажиотаж подогревает и приближающийся релиз: до выхода Resident Evil Requiem остаётся менее 70 дней. В конце ноября Capcom сообщала о 3-х миллионах добавлений. Очевидно, немаловажную роль в привлечении ещё одного миллиона сыграл анонс Леона Кеннеди в качестве играбельного персонажа.

С учётом внушительных показателей вишлистов и устойчивого интереса аудитории, Resident Evil Requiem имеет все шансы стать одним из крупнейших релизов франшизы и привлечь к серии как давних фанатов, так и новых игроков.