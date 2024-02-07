Реворк брони и система прокачки перков появится в Apex Legends уже в 20 сезоне

ЭВО-щит больше не является отдельным предметом. Вместо брони в игру добавлены щитовые ядра, цвет которых отвечает за количество урона, которое может впитать щит.
Каждая легенда получает свою собственную систему прокачки. Поднимая уровень ЭВО в течение матча (путем нанесения урона, нокдаунов, казней, активации эво-тайников, уничтожения отрядов, помощи союзникам, использования эво-сборщиков и убийства фауны на картах), игроки прокачивают свою легенду, выбирая ей ветки улучшения навыков, а также усиливают щитовые ядра.
В ходе матча игрок может подобрать щитовое ядро выше его текущего уровня. В таком случае броня получит "перегруз" - дополнительные ячейки брони, которые нельзя восстановить предметами лечения. "Перегруз" пропадает со временем.
На момент начала 20 сезона каждая легенда будет иметь две ветки прокачки. Ниже вы можете увидеть все подтверждённые на данный момент ветки прокачки легенд.
Рампарт
- Уровень 1: ускорение восстановления ультимативной способности ИЛИ увеличение объёма пачек патронов в инвентаре
- Уровень 2: улучшенное управление Шейлой + ускоренный разгон Шейлы ИЛИ быстрая перезарядка Шейлы + ускоренная перезарядка всех членов команды, находящихся рядом с укрытием.
Крипто
- Уровень 1: ускорение восстановления тактического умения ИЛИ ускорение восстановления ульты
- Уровень 2: расширение радиуса пассивной способности и ульты ИЛИ при активации тактической способности дрон помечает ближайшие отряды
Каустик
- Уровень 1: увеличение дальности броска бочек ИЛИ увеличение радиуса ультимативной способности
- Уровень 2: при выходе из газа нокс-зрение подсвечивает всех врагов ещё какое-то время ИЛИ внутри газа Каустик хилится
Бангалор
- Уровень 1: все гранаты подсвечиваются сквозь стены и ящики смерти ИЛИ ускорение восстановления ульты
- Уровень 2: враг, активировавший пассивную способность Бангалор, подсвечивается ИЛИ внутри дыма Бангалор быстро восстанавливает часть здоровья
Фьюз
- Уровень 1: Фьюз не получает негативных эффектов от своей ульты ИЛИ Фьюз видит гранаты сквозь стены и ящики смерти
- Уровень 2: Фьюз получает меньше урона от всех взрывов ИЛИ при попадании тактической способности по врагу Фьюз ускоряется
Лоба
- Уровень 1: увеличение охвата чёрного рынка ИЛИ Лоба может брать из магазина третий предмет
- Уровень 2: скорость восстановления браслета увеличена ИЛИ дальность и высота броска браслета значительно увеличены
Рейф
- Уровень 1: тактическая способность восстанавливается быстрее ИЛИ голоса в голове предупреждают о приближении отрядов в сторону Рейф
- Уровень 2: ультимативная способность восстанавливается быстрее ИЛИ уход в пустоту осуществляется без задержки (как в старые добрые)
Ревенант
- Уровень 1: тактическое умение восстанавливается быстрее ИЛИ после убийства отряда ближайший вражеский отряд автоматически помечается на карте
- Уровень 2: ускоренная подготовка к прыжку ИЛИ перезарядка прыжка при нокдауне врага
Октейн
- Уровень 1: уменьшенный урон от стимуляторов ИЛИ уменьшенный урон от взрывов
- Уровень 2: при двойном прыжке Октейн может маневрировать в воздухе ИЛИ +1 заряд к ультимейту
Эш
- Уровень 1: при убийстве отряда местоположение ближайшего сквада будет автоматически помечено на карте ИЛИ враги, отсканированные пассивной способностью, будут остлеживаться на карте в течение минуты
- Уровень 2: +1 заряд к ульте ИЛИ силки могут захватывать неограниченное количество врагов
Патфайндер
- Уровень 1: Патфайндер может сканировать маяки разведчиков ИЛИ Патфайндер может сканировать терминалы зоны
- Уровень 2: крюк перезаряжается после нокдауна врагов ИЛИ при использовании своего зиплайна Патфайндер получает меньше урона
Мэгги
- Уровень 1: тактическая способность получает дополнительный заряд ИЛИ дальность и ширина горящего бура увеличивается вдвое
- Уровень 2: после нокдауна врага дробовик Мэгги мгновенно перезаряжается ИЛИ после взрыва шар-баба оставляет Х-образный горящий след
Вантейдж
- Уровень 1: Вантейдж может сканировать консоли зоны ИЛИ ускорители дают больше патронов за использование
- Уровень 2: улучшенный двойной прыжок ИЛИ тактическое умение перезаряжается при каждом попадании по врагу из ультимативной способности
Каталист
- Уровень 1: максимальное количество находящихся на земле шипов увеличивается на один ИЛИ при броске шипы летят намного дальше
- Уровень 2: ульта существует дольше ИЛИ ульта становится длиннее
Баллистик
- Уровень 1: Баллистик может сканировать дропы ИЛИ Баллистик может видеть патроны сквозь стены и ящики смерти
- Уровень 2: +1 заряд тактической способности ИЛИ длительность эффекта умной пули увеличивается втрое
Сиар
- Уровень 1: увеличенный радиус пассивного и тактического умения ИЛИ увеличенная скорость при использовании пассивного умения
- Уровень 2: длительность скана от всех способностей увеличена ИЛИ ультимативная способность может быть брошена намного дальше
Лайфлайн
- Уровень 1: ускорение помощи нокнутым союзникам ИЛИ ускорение восстановления тактической способности
- Уровень 2: Лайфлайн получает способность к самовоскрешению при нокдауне ИЛИ получение красного оружия из ультимативной способности
Ньюкасл
- Уровень 1: мобильный щит может впитать дополнительные 250 урона ИЛИ ускорение передвижения мобильного щита
- Уровень 2: Ньюкасл возрождает союзников с 40 ХП ИЛИ стена ультимативной способности становится крепче и наносит дополнительный урон врагам, вошедшим в радиус ее поражения
Кондуит
- Уровень 1: Кондуит всегда видит в контейнерах ячейки щитов ИЛИ дополнительный заряд к тактической способности в обмен на сокращение времени ее действия
- Уровень 2: +10 метров к радиусу действия тактической способности ИЛИ +10 метров к длине ультимейта + расширенная зона поражения
Мираж
- Уровень 1: ускорение оказания помощи нокнутым союзникам ИЛИ дополнительный заряд у тактической способности
- Уровень 2: каждый раз, когда противник убивает приманку, у Миража восстанавливается один заряд тактической способности ИЛИ ускорение восстановления ультимативной способности
Хорайзон
- Уровень 1: ящики смерти, в которых содержатся аккумуляторы и ячейки щита получают особую ауру, видимую командой Хорайзон ИЛИ Хорайзон видит ауру боеприпасов сквозь стены
- Уровень 2: продление работы тактической способности ИЛИ ускорение восстановления ультимативной способности
Ваттсон
- Уровень 1: ультимативная способность Ваттсон периодически спавнит рядом с собой дуговые гранаты ИЛИ *неизвестно*
- Уровень 2: Ваттсон может ставить 2 ультимативных способности одновременно ИЛИ ультимативная способность восстанавливает не только щиты, но и здоровье.
20-й сезон стартует на следующей неделе - 13 февраля.